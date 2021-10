Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, e le anticipazioni riguardanti la registrazione che c'è stata il 24 ottobre, rivelano che i colpi di scena non sono tardati ad arrivare. Occhi puntati in primis sulle vicende di Ida Platano che si ritroverà ancora una volta al centro delle polemiche e questa volta perderà le staffe. Spazio anche alle vicende di Gemma Galgani e a quelle della tronista Andrea Nicole, che apparirà sempre più in crisi dal punto di vista sentimentale.

Ida Platano sbotta e lascia lo studio: registrazione Uomini e donne 24 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 24 ottobre rivelano che grande attenzione è stata incentrata sulle vicende di Ida Platano.

La dama, nel corso delle ultime puntate, ha chiuso la sua frequentazione con Marcello ed ha voltato pagina al fianco di Diego. Tuttavia, qualcosa potrebbe essere andato storto, al punto che Ida si è ritrovata al centro di accese polemiche in studio.

La reazione della dama del trono over, che nel corso dell'ultimo periodo sta facendo i conti con i pesanti attacchi da parte di Tina Cipollari, non si è fatta attendere.

Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che Ida ha perso le staffe e stufa dei continui attacchi ricevuti in trasmissione, ha scelto di lasciare lo studio e quindi di abbandonare le riprese di queste nuove puntate che andranno in onda nel corso del mese di novembre.

Tina e Gemma sempre ai ferri corti in studio a U&D

Insomma, un clima tutt'altro che sereno per Ida Platano che continua ad essere al centro dell'attenzione e delle polemiche, proprio come la sua amica Gemma Galgani.

A proposito della dama torinese, le anticipazioni di questa nuova registrazione del 24 ottobre rivelano che non sono mancati nuovi scontri in studio con Tina Cipollari: anche questa settimana, le due protagoniste del trono over sono arrivate ai ferri corti.

Occhi puntati anche sul trono classico, dove prosegue il percorso di Andrea Nicole. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la tronista è uscita in esterna con Ciprian e, anche questa volta, tra i due è scattato un bacio molto intenso e passionale.

I dubbi di Andrea Nicole su Ciprian: spoiler registrazione Uomini e donne 24 ottobre

Peccato, però, che nonostante i baci che ci sono stati con Ciprian, Nicole continui ad avere dei seri dubbi sul conto del ragazzo.

La tronista, infatti, anche in questa nuova registrazione del programma di Maria De Filippi, non ha nascosto le sue titubanze nei confronti di Ciprian, ritenendo che il corteggiatore potrebbe non essere leale e sincero con lei.

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso della tronista Nicole, anche questa settimana non c'è stata la presentazione dei nuovi tronisti di Uomini e donne.