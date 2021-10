Nello studio di Uomini e donne si è riacceso lo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due protagoniste della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, sono tornate al centro dell'attenzione dopo che la dama torinese si è presentata in studio con un decolleté fresco di operazione chirurgica. Immediata la reazione di Tina che ha prontamente attaccato la sua rivale, tacciandola di essere ridicola. Eppure, secondo le rivelazioni del chirurgo Giacomo Urtis, anche Tina avrebbe ceduto a più di un ritocco estetico nel corso degli anni.

Nello studio di Uomini e donne, si riaccende lo scontro tra Tina e Gemma sul tema chirurgia

Nel dettaglio, nelle prime puntate di questa nuova stagione di Uomini e donne 2021/2022, si è riacceso lo scontro tra Tina e Gemma.

Dopo che la dama torinese ha confermato di essersi rifatta il seno, Tina non ha perso occasione per attaccarla, ritenendo che alla sua età è assolutamente ridicolo mettersi nelle mani di un chirurgo estetico, per migliorare il proprio aspetto fisico e sperare così di far breccia nel cuore di giovani cavalieri.

Lo scontro tra le due dame del programma di Maria De Filippi, quindi, si è nuovamente acceso anche se in queste ore, il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, ha spezzato una lancia a favore della dama torinese.

Tina Cipollari smascherata dal chirurgo Urtis

Intervistato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip e affermato chirurgo, ha rivelato che da una attenta analisi delle foto di Tina del 2001/2004 e quelle attuali, sembrerebbe proprio che l'opinionista di Uomini e donne sia ricorsa dal chirurgo estetico non solo per rifarsi le labbra (così come lei stessa ha sempre confermato).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"È risaputo che Tina Cipollari abbia ritoccato le labbra. Anche sul resto del volto, però, a giudicare dalle fotografie di ieri e di oggi, intravedo qualcosa che le ha permesso di mantenere un'immagine giovanile e fresca", ha ammesso senza troppi mezzi termini Urtis.

Ecco cosa avrebbe ritoccato Tina Cipollari oltre alle labbra

Per il chirurgo, quindi, Tina non sarebbe ricorsa sotto i ferri solo per aumentare il volume delle sue labbra ma anche per fare altri ritocchi estetici.

"Azzarderei che nel tempo ci sia stato un aiutino per quanto riguarda gli zigomi. Non solo: gli occhi sembrano alleggeriti, risultato di una blefaroplastica, direi", ha ammesso Urtis che in questo modo ha smascherato l'opinionista di Uomini e donne.

Tuttavia, per essere certo al 100% di quello che ha rivelato, il chirurgo ha ammesso che dovrebbe aver modo di visitare in prima persona Tina, così da poter confermare o meno i suoi sospetti. L'opinionista accetterà di farsi visitare in tv? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.