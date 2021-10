Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Fino all'ultimo battito (che vede tra i protagonisti Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero), nella terza puntata di giovedì 7 ottobre, in onda in prima serata su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel quinto e nel sesto episodio del terzo appuntamento della fiction il piccolo Paolo avrà dei problemi di salute, in quanto dopo il trapianto avrà una crisi di rigetto. Proprio per questo motivo tutti cercheranno Diego. Cosimo, mediante una strategia studiata a tavolino, farà scagionare Diego da tutte le accuse del pm.

Il boss si sentirà male e la nuora Rosa si rivolgerà subito a Diego proprio per chiedergli di visitare suo suocero. Dopo un'attenta visita capirà che sarà subito necessaria una trasfusione di sangue. Potrà correre in suo aiuto Mino, visto che lui e il boss hanno lo stesso gruppo sanguigno: per questo motivo il giovane deciderà di procedere con una donazione di sangue, in maniera tale da aiutare suo nonno

Diego sarà sempre più in debito con Cosimo Patruno

Nella terza puntata in onda giovedì 7 ottobre, Cosimo farà scagionare Diego da tutte le accuse del pm, grazie a uno stratagemma studiato nei minimi dettagli. Ovviamente il cardiochirurgo, a causa di questo ulteriore aiuto da parte del boss, sarà ancora più in debito con lui.

Intanto Patruno si sentirà male e Rosa deciderà di chiamare Diego, che visiterà Cosimo e capirà che sarà necessaria una trasfusione di sangue per salvargli la vita.

Paolo avrà problemi di salute, ma Diego non sarà presente

Elena verrà a sapere che sua figlia Anna sta aiutando Mino Patruno a organizzare una campagna sui social.

La donna, quindi, deciderà d'informare Diego che andrà su tutte le furie. L'uomo avrà un confronto con Anna e la intimerà di chiudere ogni rapporto con il nipote del boss.

Nel mentre Mino, che ha lo stesso gruppo sanguigno di suo nonno, deciderà di donargli il sangue per salvargli la vita. Sarà Diego a occuparsi della trasfusione, però non vorrà farsi vedere da Mino, in quanto il giovane potrebbe riferire tutto ad Anna.

Successivamente, la vita del cardiochirurgo verrà nuovamente sconvolta da un altro dramma: il piccolo Paolo avrà una crisi di rigetto dopo il trapianto e starà molto male. Quindi tutti cercheranno Diego per aiutare suo figlio, ma non riusciranno a trovarlo da nessuna parte.