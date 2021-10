Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 15 ottobre, annunciano tempi duri in arrivo per la coppia Silvia e Michele ma anche per Filippo e Serena. Il rapporto tra questi ultimi due coniugi sarà scombussolato ancora di più da Viviana e dalle parole che la donna proferirà all’uomo. Il giornalista dovrà fare i conti con l’amara realtà riguardante la moglie e finirà per farle una proposta inaspettata. Le indagini sull’aggressione a Susanna brancoleranno nel buio e la pressione finirà per travolgere non solo Niko ma anche Renato.

Clara sarà sul punto di chiudere con Patrizio, ma il gesto maturo del ragazzo finirà per rinsavirla.

Un posto al sole: la proposta di Michele a Silvia

Dopo aver inseguito Silvia, scoprendo che si vede con Giancarlo, Michele dovrà decidere come affrontare la donna. Con Patrizio e Alberto entrambi interessati a lei, Clara sarà sempre più suscettibile: cosa deciderà di fare? Le parole di Viviana, invece, manderanno in confusione Filippo. Le difficoltà di Michele e Silvia finiranno per accrescere le preoccupazioni di Mariella e Guido, ma sarà il giornalista a prendere il toro per le corna facendo alla moglie una proposta altamente sorprendente: di cosa si tratterà? A quanto pare, non avendo alcuna intenzione di lasciare naufragare il loro matrimonio, Michele sarà determinato a portare con sé la moglie, nel tour promozionale del suo libro.

Clara sul punto di chiudere con Patrizio: le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Clara, nelle prossime puntate di Un posto al sole, sarà sul punto di voler chiudere la storia con Patrizio, ma ci ripenserà quando quest’ultimo la prenderà in contropiede, sorprendendola con una certa prova di maturità.

La mossa di Viviana finirà per far crollare Serena. Messa a dura prova dall’ex amante del marito, Serena finirà per scaricare le sue tensioni sull’ignaro Filippo. Nelle prossime puntate di Un posto al sole si tornerà a parlare dell’aggressione subita tempo fa da Susanna. E mentre una pericolosa minaccia incomberà su Niko, Ornella richiamerà Riccardo per non aver rispettato le direttive sul lavoro.

Rossella si metterà in mezzo ai due, cercando di mediare, ma la sua intromissione finirà per suscitare una reazione particolarmente inaspettata da parte di Riccardo! Silvia rimuginerà sulla proposta di Michele che la porterà a lasciare Napoli e non saprà cosa fare anche per via dell’idea di assentarsi da Napoli e dall’amante Giancarlo.

Un posto al sole anticipazioni: Alberto e Clara giungono ad un compromesso

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rossella sarà sempre più attratta da Riccardo e questa faccenda non farà altro confonderla. In preda alla crisi, la ragazza prenderà una decisione alquanto insperata, di cosa si tratterà? Spazio anche a Marina e Roberto nelle prossime puntate di Un posto al sole.

Giordano si renderà conto che Ferri non riesce a negare niente a sua figlia Cristina. Per Roberto sarà dura accettare il fatto che la figlia stia crescendo. Per Niko la pressione sarà via via sempre più crescente e il ragazzo arriverà al punto da non riuscire più a sopportare questo grosso carico emotivo. Renato, inoltre, si renderà conto di essere stato fin troppo appiccicato al figlio. Tuttavia, la situazione delle indagini, che sembrano non portare a nulla, finirà per stressare anche Renato. Dopo aver incassato il compenso per il suo lavoro da Guido e Mariella, Alberto giungerà ad un compromesso con Clara.