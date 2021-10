Prosegue l'appuntamento quotidiano su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda in prima visione assoluta, rivelano che continuerà a tenere banco il rebus legato all'aggressione ai danni di Susanna. L'ex fidanzata di Niko è stata violentemente aggredita e nonostante le serrate indagini, ancora non si è scoperto chi è la persona che le ha fatto del male, riducendola quasi in fin di vita. A confermare il fatto che quello di Susanna è un vero e proprio giallo, è stato anche l'attore che veste i panni di Manlio.

L'aggressione contro Susanna: caccia al colpevole nelle nuove puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, in queste settimane e nelle prossime puntate di Un posto al sole, continueranno a tener banco le vicende di Susanna.

La giovane ragazza, infatti, continuerà ad essere in un letto di ospedale dopo essere stata selvaggiamente aggredita e intanto le indagini andranno avanti a ritmo serrato per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

Chi ha fatto del male a Susanna, al punto da ridurla in fin di vita? E' questa la domanda che si stanno facendo gli investigatori ma anche gli spettatori che seguono tutte le sere l'appuntamento quotidiano con Un posto al sole su Rai 3.

L'attore di Manlio e il retroscena sull'aggressione a Susanna

A parlare di questo giallo, che sembra essere pienamente avvolto nel mistero, è stato anche l'attore Paolo Maria Scalondro che veste i panni di Manlio, il papà di Susanna, tirato in ballo proprio dopo il terribile episodio.

Intervistato da "Tv Soap", l'attore di Manlio si è lasciato andare ad un retroscena su quello che succederà nelle prossime puntate della soap opera, annunciando che potrebbe essere accaduto davvero di tutto.

Scalondro, infatti, si è complimentato con gli sceneggiatori di Un posto al sole per il modo in cui sono riusciti a costruire questa trama legata all'aggressione ai danni di Susanna, visto che a distanza di un po' di settimane dal fattaccio, i telespettatori sono ancora avvolti da mille dubbi circa il nome del vero responsabile.

'Sono stati grandiosi', ammette l'attore parlando degli sceneggiatori di Un posto al sole

"Veramente può essere accaduto di tutto. È difficile sbrogliare la matassa, capire come andrà a finire questo rebus", ha ammesso l'attore che veste i panni di Manlio nella seguitissima soap Rai.

L'attore, tuttavia, per motivi contrattuali non ha potuto fornire ulteriori dettagli circa il caso di Susanna anche se dalle sue parole è emerso chiaramente il fatto che non sarà facile riuscire ad arrivare all'identità del colpevole e che ci saranno nuovi colpi di scena.

"Sono stati grandiosi", ha ammesso l'attore di Manlio parlando degli sceneggiatori della soap opera che hanno messo a punto questa trama.