Dopo tre settimane di convivenza forzata al GFVip sembrava che stesse per nascere la prima coppia del Reality Show. Nel pomeriggio di domenica 10 ottobre, però, Manuel Bortuzzo ha perso le staffe con Lulù Selassié per via dell’ennesima scenata di gelosia da parte della Principessa.

Lo sfogo della Principessa

Domenica 10 ottobre, Lulù ha raggiunto Manuel per chiedergli di parlare. Nel dettaglio, la ragazza ha sostenuto che il 22enne l’abbia ignorata per tutto il tempo: “Tu eri da una parte seduto, io mi avvicinavo e tu te ne andavi”. Successivamente la più piccola delle sorelle Selassié ha tirato in ballo Sophie Codegoni.

Sebbene la ragazza abbia dichiarato di voler frequentare l’ex tronista di Uomini e Donne anche lontano dopo il GFVip, Lulù ha rimproverato il nuotatore di Treviso: “Davi delle attenzioni a lei ieri notte che a me non davi”. La diretta interessata ha riferito che tra lei e Manuel nell’ultimo periodo non c’è stato uno screzio. Dunque, l'allontanamento di Bortuzzo è in giustificato. Infine, Lulù ha confidato che anche Clarissa ci sarebbe rimasta male per la “freddezza” del 22enne.

La replica di Bortuzzo

Dopo avere ascoltato Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo ha cercato di evitare l’ennesimo confronto ma invano. Il nuotatore ha fatto notare alla coinquilina di farsi delle domande se di punto in bianco ha deciso di allontanarsi da lei.

A tale proposito, il diretto interessato ha spiegato di avere fatto dei passi indietro con la Principessa perché non ama le discussioni: “Se ci sono alcuni tuoi atteggiamenti che mi danno fastidio, mi allontano”.

Di fronte all’insistenza di Lulù, il giovane ha confidato di volere vivere il percorso all’interno del GFVip in modo sereno.

Infine, Manuel Bortuzzo ha letteralmente perso le staffe con la coinquilina: “Inizia a non rompermi i c… con queste cose qua”.

Manuel e Lulù: amore e odio

Dopo i primi giorni di convivenza, tra Manuel e Lulù sembrava essere scoccata la scintilla dell’amore. Successivamente, però, il 22enne ha dimostrato di essere più distaccato e freddo rispetto all’atteggiamento mostrato dalla Principessa.

In seguito all’ennesimo confronto tra i due, il nuotatore ha fatto sapere di non vedere un futuro con la più piccola della sorelle Selassié. A quel punto Lulù ha precisato di non volere essere un peso per Bortuzzo, ma di volere solamente più attenzioni. La stessa gieffina ha confidato di volere sempre baciare e coccolare il suo coinquilino. Quest’ultimo, però, l’ha gelata: “A me non piace essere toccato”.

Manuel Bortuzzo sembra non gradire le scenate di gelosia di Lulù Selassié. Per questo motivo ha cercato di metterla in guardia su come comportarsi nei suoi confronti.