Tante vicende investiranno gli inquilini di Palazzo Palladini e arricchiranno le trame di Un posto al sole, nelle puntate in onda nella settimana fino al 15 ottobre. Michele finirà per seguire sua moglie, rendendosi conto che il loro matrimonio rischierà di compromettersi irreparabilmente. Sarà così che il giornalista farà a Silvia una proposta impensabile, portandola a prendere una decisione sul da farsi e che potrebbe portarla via da Napoli. Confusione matrimoniale anche per la coppia Serena e Filippo: la mossa che Viviana si ritroverà a fare, non farà altro che mandare in crisi Serena.

Mentre le indagini sull'aggressione a Susanna proseguiranno, a un certo punto una minaccia incomberà su Niko. Intanto Roberto Ferri dovrà fare i conti con la dura realtà della vita e che riguarderà sua figlia Cristina.

Anticipazioni Un posto al sole, Michele pedina Silvia e prende una decisione

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Mariella e Guido saranno estremamente preoccupati per la vita matrimoniale di Silvia e Michele, che sarà in bilico. Dopo aver pedinato la moglie, facendo una scoperta profondamente scioccante, il giornalista e scrittore di Palazzo Palladini dovrà riflettere attentamente sul da farsi. Un'altra situazione coniugale tremerà, ossia quella di Filippo e Serena. Dopo aver cercato di riportare il marito in quei posti che hanno contribuito a farli innamorare, negli episodi precedenti, è rispuntata Viviana.

Le parole di quest'ultima, prossimamente, finiranno per scombussolare Filippo.

Nel frattempo Clara si ritroverà divisa tra Patrizio e Alberto e questa situazione le procurerà una grossa insofferenza. Quando Curcio sembrerà determinata a rompere con il giovane Giordano, ecco che quest'ultimo la sorprenderà con una prova di maturità, destinata a ristabilire la loro relazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Viviana non avrà alcuna intenzione di gettare la spugna e farsi da parte. Infatti, mentre Filippo cercherà in tutti i modi di riavvicinarsi alla sua famiglia, la donna farà una mossa che rischierà di far sprofondare in crisi la povera Serena. Dopo aver riflettuto su come affrontare sua moglie, Michele la spiazzerà facendole una proposta particolare, con la speranza di risollevare le sorti del loro matrimonio.

Spoiler Un posto al sole, una minaccia incombe su Niko

Nelle prossime puntate di Un posto al sole l'attenzione si focalizzerà anche sulla drammatica vicenda che ha colpito Susanna e la cui risoluzione del caso sembrerà più lontana che vicina. Dopo la brutale aggressione alla ragazza, Niko si ritroverà ad attraversare un periodo estremamente complesso, ma una pericolosa minaccia incomberà su di lui.

Ornella si ritroverà a muovere un durissimo rimprovero a Riccardo, colpevole di non aver rispettato le direttive sul lavoro. Rossella cercherà di fare il possibile per mediare tra le due parti, ma il ragazzo reagirà in modo inimmaginabile. L'incontro con Viviana finirà per mettere troppa pressione addosso a Serena, la quale scaricherà le sue tensioni sull'ignaro marito.

Frattanto, la proprietaria del caffè Vulcano si ritroverà a rimuginare sulla proposta del marito che la porterà lontano da Napoli e da Giancarlo. In pratica Michele proporrà alla moglie di seguirlo nel suo tour promozionale.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ferri deve fare i conti con la dura realtà

La pressione e il forte stress emotivo che Niko si ritroverà ad attraversare, finirà per pesarli moltissimo, al punto tale che il ragazzo si sentirà sul punto di crollare. Renato, a un certo punto, si accorgerà di essergli stato fin troppo con il fiato sul collo.

Marina Giordano farà una scoperta alquanto interessante su Roberto Ferri. A quanto pare c'è una sola "donna" a cui l'uomo non riesce a dire di no ed è sua figlia Cristina.

Che Marina abbia intenzione di sfruttare la bambina a proprio vantaggio? Frattanto Rossella, messa in crisi dall'attrazione che prova nei confronti di Riccardo, prenderà una decisione che nessuno si aspetta. Lo stress sulle indagini sull'aggressione a Susanna non si fermeranno, ma non sembreranno condurre da nessuna parte, perciò Renato accuserà lo stress della situazione.

Guido e Mariella pagheranno Alberto per il supporto legale fornito e, una volta ottenuto il suo compenso, Palladini cercherà un compromesso con Clara. Roberto dovrà fare i conti con il duro fatto che la figlia stia crescendo.