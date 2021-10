Le prossime puntate di Un posto al sole saranno ricche di colpi di scena. Infatti negli episodi che andranno in onda su Rai 3 dal 25 al 29 ottobre verranno trattate le vicende di Serena, alle prese con la seconda gravidanza. Purtroppo la moglie di Filippo avrà dei problemi e verrà soccorsa tempestivamente da Roberto e Marina. In seguito in ospedale arriverà anche suo marito, ma le cose per la donna e il nascituro potrebbero mettersi male. Nel frattempo ci saranno ancora problemi per Silvia, divisa fra Michele e Giancarlo, e per Marina, che non saprà più come affrontare i problemi e la frustrazione di Fabrizio.

Un posto al sole, anticipazioni al 29/10: Serena potrebbe avere una gravidanza a rischio

Roberto e Marina saranno fondamentali per le sorti di Serena, infatti i due imprenditori la soccorreranno quando sarà sul punto di partorire. Oltre a Ferri e Giordano, arriverà in ospedale anche Filippo, ma ci saranno dei problemi, in quanto la gravidanza di Serena potrebbe essere a rischio. Nel frattempo, però, la situazione migliorerà e la moglie di Sartori riuscirà a dare alla luce una bambina. Filippo, in seguito alla nascita della piccola, riconsidererà le sue priorità.

Un posto al sole, trame al 29/10: Filippo potrebbe recuperare la memoria

Nella memoria di Filippo riaffiorerà un ricordo e piano piano gli tornerà in mente un dettaglio del suo passato.

Inoltre l'imprenditore vedrà uno spiraglio di speranza quando scoprirà che potrebbe recuperare la memoria. Nel frattempo le cose fra Marina e Fabrizio non andranno bene e la coppia continuerà a non trovare serenità. A tal proposito Giordano non riuscirà più a capire cosa fare con il suo compagno, visto che ormai scarica le sue frustrazioni su di lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un posto al sole, spoiler al 29/10: Silvia deve assumersi le sue responsabilità

Per Silvia le cose non si metteranno bene. Dopo che sua figlia ha scoperto la sua relazione extraconiugale, considererà l'idea di assumersi la responsabilità delle sue azioni con il marito. Il tradimento di Silvia nei confronti di Michele avrà delle ripercussioni sulla vita di Rossella, infatti non avrà l'umore giusto per affrontare le giornate di lavoro in ospedale e avrà nuovamente problemi.

Nel frattempo sua madre cercherà di tenere a distanza Giancarlo, ma si troverà ancora di fronte a un bivio: scegliere se salvare il suo matrimonio o iniziare una nuova vita con il suo amante. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap opera partenopea.