Le anticipazioni della soap opera Una vita sono ricche di novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 18 al 22 ottobre, Laura Alonso (Agnes Llobet) verrà sospettata per il malore occorso a Felipe. Frattanto, Javier Velasco (Alejandro Carro) sarà molto furioso con la domestica, in quanto convinto di esser stato tradito, così deciderà di andarla a cercare. Camino, intanto, sarà molto in ansia per la sparizione improvvisa di suo marito Ildefonso e penserà che l'uomo abbia fatto qualche sciocchezza.

Spoiler Una Vita: Camino alla ricerca di Ildefonso

Nelle prossime puntate di Una Vita Cesareo Villàr (César Vea) dirà a Camino (Aria Bedmar) di aver visto Ildefonso in stato confusionale dirigersi verso il fiume, sarà così che la giovane chiederà ad Anabel di accompagnarla al parco. Camino cercherà suo marito, ma non riuscirà a trovarlo da nessuna parte. Ramon prenderà una decisione importante e lascerà la politica, ma Antonito non sarà molto d'accordo con la sua scelta. Nel frattempo Bellita sarà molto delusa dalla reazione dei critici e temerà che il suo nuovo disco non possa avere il successo sperato, ma Fabiana tranquillizzerà la donna e riuscirà a farle tornare il buonumore.

Felipe ricoverato, Velasco cerca Laura

Servante sarà ormai pronto a fondare un proprio partito. Nel frattempo una strana coppia sembrerà molto interessata al ristorante di Felicia. Felipe, intanto, verrà ricoverato in ospedale e tutti quanti saranno molto preoccupati per la sua sorte, la maggior parte delle persone sospetteranno della cattiva fede di Laura Alonso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Più tardi la notizia arriverà anche a Velasco e l'uomo si renderà conto di esser stato tradito dalla domestica, così andrà subito a cercarla per avere delle spiegazioni. La donna proverà a giustificarsi per non essere riuscita a uccidere Felipe.

Anabel felice che Camino diventi la sua sorellastra

Marcos si confronterà con Anabel e confesserà alla giovane di aver chiesto a Felicia di sposarlo.

La ragazza non creerà alcun problema, anzi sarà felice che Camino diventi la sua sorellastra. Frattanto la giovane Pasamar sarà notevolmente preoccupata per suo marito Ildefonso e penserà che l'idea migliore sia quella di denunciarne la scomparsa. Bellita e Jacinto, intanto, saranno in balia del successo e cominceranno a firmare dischi e a rilasciare interviste e scatti fotografici. Antonito, invece, avrà alcuni problemi d'ispirazione e non riuscirà a scrivere un buon discorso, così Ramon cercherà di tranquillizzarlo e lo spronerà a fare di meglio.

Genoveva e Laura si incontrano

Sabina e Roberto vorranno acquistare il ristorante Nuovo Secolo e chiederanno al nipote Miguel di occuparsi della trattativa.

Nel frattempo Genoveva verrà informata delle condizioni di salute di Felipe e avrà delle sensazioni molto contrastanti. Soltanto successivamente la donna deciderà di recarsi in ospedale al capezzale di suo marito. Una volta arrivata da Felipe, la dark lady troverà inaspettatamente Laura. Servante, intanto, scoprirà di aver bisogno di molte firme per rendere legale il suo partito. L'uomo vedrà gli ammiratori di Jacinto e penserà di approfittare della situazione per organizzare un'esibizione in soffitta e tenere un comizio alle spalle del suo amico, con l'obiettivo di accaparrarsi il consenso di tutti i seguaci. Successivamente Bellita si renderà conto di avere qualche problema con la sua voce, mentre Antonito ritroverà l'entusiasmo grazie alla sua famiglia e tornerà a occuparsi di politica. Infine Miguel comunicherà a Felicia l'offerta fatta da Sabina per l'acquisto del suo locale, ma la donna non sarà interessata e declinerà senza ripensamenti.