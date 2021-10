Due eliminazioni, una maglia sospesa e una prova a sorpresa per i cantanti: sono questi gli ingredienti principali della puntata di Amici che è stata registrata mercoledì 13 ottobre. Le anticipazioni che circolano sul web fanno sapere che Elisabetta e Matt sono stati battuti da due aspiranti allievi, mentre Flaza non ha convinto al cento per centro la prof Cuccarini. Ermal Meta è stato giudice speciale di un test al quale hanno partecipato tutti i talenti della categoria canto: alcuni, come Alex e Nicol, hanno brillato, altri meno come Tommaso e Albe.

Aggiornamenti sul destino di Flaza ad Amici

Lo speciale di Amici che andrà in onda domenica 17 ottobre, è stato registrato mercoledì 13: sul web sono già disponibili le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio, a partire dalla decisione di Lorella Cuccarini su Flaza. Dopo l'inaspettata eliminazione di Inder, i fan del talent-show fremevano dalla curiosità di scoprire se anche per l'altra cantante sospesa la scorsa settimana sarebbe stato adottato lo stesso trattamento.

Gli spoiler che stanno impazzando da qualche ora, però, informano del fatto che la professoressa di canto non abbia ancora deliberato: Lorella ha chiesto e ottenuto che Flavia rimanesse in bilico fino alla prossima puntata, prendendosi altro tempo per decidere se farla restare oppure se mandarla a casa.

Una punizione per alcuni talenti di Amici

Uno degli ospiti del giorno è stato Ermal Meta. L'artista è stato chiamato per giudicare una prova a sorpresa che i cantanti della scuola hanno scoperto solo 40 minuti prima dell'inizio della registrazione. Maria De Filippi ha elogiato i ballerini della classe per il comportamento sempre corretto, mentre ha tirato le orecchie a chi appartiene alla categoria canto: per punire i più svogliati, la produzione ha deciso di proporre un test inedito.

I ragazzi hanno dovuto interpretare una cover (tra quelle presenti in un elenco stilato dal giudice), avendo anche la possibilità di scrivere dei loro pensieri.

Dai voti che ha dato Ermal, si sa che Alex è stato il migliore con 7,5 mentre i peggiori sono stati Albe con 5,5 e Tommaso con 5. Nessun alunno, tuttavia, è stato messo in discussione dopo questa prova.

Gli allievi, inoltre, si sono esibiti anche su una canzone o una coreografia che hanno preparato durante la settimana: anche in questo caso, nessuno è stato sospeso o giudicato non all'altezza del banco.

Le sfide e i nuovi ingressi ad Amici

Tra le altre anticipazioni della registrazione di Amici del 13 ottobre, spiccano quelle sulle due sfide che gli allievi hanno affrontato. Elisabetta si è confrontata con Alessandra e purtroppo ha perso: la cantante del team Pettinelli ha dovuto lasciare la scuola a meno di un mese dall'ingresso. Il ballerino Matt, invece, è stato messo a rischio dalla maestra Celentano: quest'ultima ha trovato un danzatore di classico che le piace molto, per questo ha lanciato una sfida al talento della squadra di Veronica Peparini.

Il giudice Kledi ha dato la vittoria a Guido, quindi gli eliminati del giorno sono due.

Il cantante Giacomo, invece, non è riuscito a esibirsi perché troppo provato dall'esclusione dell'amico Matt: Rudy Zerbi si è riservato dal prendere una decisione sul futuro del ragazzo che, probabilmente, avrà la maglia sospesa dopo lo stop di oggi. C'è stato anche tempo per fare un po' di Gossip: Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato dell'amata quanto insolita "coppia" Luigi-Carola: i due non sono fidanzati, ma continuano a regalare al pubblico momenti divertenti e di spensieratezza.