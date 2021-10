Le ultime puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3 stanno tenendo con il fiato sospeso i telespettatori della soap opera partenopea. Infatti, è ancora un mistero su chi sia l'aggressore di Susanna e le indagini per scoprire il colpevole stanno proseguendo. Grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza, Renato Poggi, uno degli indiziati, è stato scagionato perché, dopo di lui, nello studio, avrebbero fatto visita altre persone. Alcuni fan della soap, però, proprio riguardo a questo evento, si sono accorti di un errore presente. Infatti, osservando i video della notte dell'aggressione ai danni di Picardi, hanno notato che le date che avrebbero dovuto portare il papà di Niko a non essere più uno dei sospettati, sono sbagliate.

In particolar modo, confrontando gli orari, sembrerebbe che il signor Poggi si sia recato nello studio legale successivamente a Pasquale e non in precendenza.

Un posto al sole: le date nei video della notte dell'aggressione di Susanna sono sbagliate

I telespettatori di Rai 3 si stanno appassionando a cercare di risolvere il giallo che sta tenendo banco in Un posto al sole e sono attenti ad ogni dettaglio. In una pagina Facebook dedicata alla soap opera partenopea, un fan si è accorto di un dettaglio importante, che ruota attorno all'aggressione di Susanna. Una persona ha pubblicato sui social due scatti, relativi a due fotogrammi dei video con le riprese della telecamera, fuori dallo studio legale di Niko.

In base alle immagini, Renato si sarebbe recato a fare visita a Picardi il 29 agosto alle 20.48, mentre Pasquale sarebbe andato andato da Picardi il 29 agosto all'1.48 am, pertanto, il giorno prima di Poggi.

Un posto al sole: gli autori non si sono accorti dell'errore nei video

In base a quanto mandato in onda, è chiaro che gli autori non si siano accorti dell'errore, anche perché, nella puntata andata in onda in televisione il 30 settembre, Niko, Franco e Beatrice osservano il video in cui compare Pasquale e sono certi di avere in mano un filmato successivo in linea temporale rispetto a quello di Renato Poggi, ma non è così.

Ovviamente, come ipotizzato dai fan di Un posto al sole, si è sicuramente trattato di una svista da parte degli autori, che non hanno fatto caso a questo dettaglio.

Un posto al sole: in base ai filmati, Pasquale non è l'ultimo ad avere visto Susanna

In base ai filmati attualmente in possesso della polizia e di Niko e Franco, Pasquale non è l'ultimo ad avere visto Picardi e, pertanto, per come starebbero al momento le cose, non può essere considerato colpevole, anche se, trattandosi di un errore, non è detta l'ultima parola. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire l'identità dell'aggressore di Susanna.