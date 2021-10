Nella casa del Grande Fratello Vip prosegue il rapporto tra Lulù e Manuel Bortuzzo. I due appaiono sempre più vicini e non si risparmiano coccole e tenerezze. In queste ultime ore, però, la giovane principessina non ha gradito il modo di fare di Soleil Sorge nei confronti del suo possibile nuovo fidanzato. Lulù si è lasciata andare ad una vera e propria scenata di gelosia, chiedendo a Bortuzzo di non arrivare a fare lo stesso gioco dell'ex volto di Uomini e donne.

Lulù gelosa del rapporto Manuel-Soleil al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, tutto è iniziato quando Soleil Sorge ha offerto un cucchiaio della sua zuppa a Manuel, scatenando l'ira di Lulù.

La ragazza, infatti, non l'ha presa bene e pur essendo stata in silenzio nel momento in cui è avvenuta la scena, subito dopo ha sbottato con lo stesso Bortuzzo.

Lulù ha lasciato intende di essere gelosa del rapporto tra che si è venuto a creare nella casa del Grande Fratello Vip tra Manuel e Soleil ed ha chiesto al ragazzo di evitare di accettare queste attenzioni, perché la Sorge lo farebbe apposta.

"Non darle corda, ti provoca", ha sbottato Lulù nel momento in cui ne ha parlato con Manuel, apparso visibilmente "pieno" di questa vicenda che, effettivamente, non aveva proprio nulla di male.

Il web polemico con Lulù

Anche sul web e sui social, non tutti hanno gradito questo atteggiamento di Lulù e qualcuno lo ha definito il tipo comportamento da "ragazzina".

Di sicuro, tale gelosia di Lulù nei confronti di Soleil non passerà inosservata nel corso della nuova puntata serale del GF Vip in programma questo venerdì sera in prime time su Canale 5. Ci sarà un confronto a tre per fare chiarezza su questa situazione?

In attesa di scoprirlo, Soleil Sorge, nel corso delle ultime ore, si è ritrovata al centro delle polemiche e delle dinamiche di gioco anche per una sua uscita poco carina nei confronti di Samy e Ainett.

Durante una discussione che i due concorrenti stavano portando avanti con Alex Belli, Soleil si è intromessa paragonando loro a delle "scimmie urlanti".

Soleil è stata accusata di razzismo al GF Vip 6

Una frase che ha scatenato un vespaio di polemiche all'interno della casa di Cinecittà, al punto che Raffaella Fico ha tacciato la Sorge di essere "razzista".

La discussione è proseguita anche nelle ore successo e Ainett non ha trattenuto le lacrime, ammettendo di esserci rimasta malissimo per le parole dell'ex protagonista di Uomini e donne.

Immediata la replica di Soleil che si è scusata ammettendo di non aver alcun intenzione di passare per la "razzista" della situazione anche se, un cospicuo numero di concorrenti di questo GF Vip 6, vorrebbero dei provvedimenti nei suoi confronti.