Secondo le ultime anticipazioni della soap Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Michele vorrà darà una scossa al suo matrimonio e quindi inviterà sua moglie Silvia al suo tour promozionale. Quest'ultima infatti, non saprà se accettare o meno, in quanto stare lontano da Napoli e da Giancarlo potrebbe essere tanto un bene, ma allo stesso tempo un male per lei. Rossella invece sarà sempre più in crisi per i sentimenti che proverà per Riccardo e quindi prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Michele vorrà risollevare le sorti del suo matrimonio

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 3, Mariella e Guido saranno molto preoccupati per la preoccupazione matrimoniale dei loro amici Michele e Silvia. Intanto, il giornalista dopo aver seguito la sua compagna dovrà decidere in che modo affrontarla. Nel mentre, Viviana con le sue parole darà una scossa a Filippo, invece Clara apparirà sempre più insofferente a causa delle liti tra Patrizio e Alberto.

Poco dopo, Filippo si riavvicinerà sempre di più alla sua famiglia, ma Viviana farà una mossa che potrebbe mettere nuovamente in crisi il rapporto tra Sartori e Serena. Intanto, Michele farà una spiazzante proposta a Silvia per cercare di dare una scossa al loro matrimonio.

Invece, Clara avrà dei dubbi sul suo rapporto con Patrizio, ma poi lui la sorprenderà con una grande prova di maturità che darà tanta linfa al loro rapporto.

Rossella sarà sempre più in crisi a causa dei sentimenti nei confronti di Riccardo

Successivamente, Riccardo dopo essere stato rimproverato da Ornella, reagirà in una maniera del tutto inaspettata con Rossella.

Il tutto mentre quest'ultima avrà cercato di fare da mediatrice tra i due. Invece, Serena sfogherà su Filippo tutte le frustrazioni causate da Viviana. Intanto, Silvia non saprà se accettare o meno la proposta di Michele di accompagnarlo nel suo tour promozionale. Infatti, la donna dovrà capire se starà per un pò lontano da Napoli, ma sopratutto da Giancarlo, possa farla stare meglio o peggio.

Intanto, Niko non riuscirà più a gestire la delicata situazione in cui si troverà e suo padre Renato capirà di aver messo troppe pressioni all'avvocato. Nel frattempo, Rossella sarà in crisi per i sentimenti che proverà per Riccardo e quindi prenderà una decisione del tutto inaspettata. Invece, Marina scoprirà che Roberto acconsentirà troppo a tutte le richieste della figlia Cristina.

Infine, non ci saranno ancora progressi riguardo alle immagino per scoprire chi ha aggredito Susanna. Nel mentre, Alberto verrà pagato da Guido e Mariella per il lavoro svolo e poi giungerà ad un accordo con Clara. .