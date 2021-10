Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Marina non ne potrà più del modo in cui Fabrizio starà gestendo la crisi del pastificio e si avvicinerà sempre di più a Roberto Ferri. Nel mentre, Silvia vivrà una crisi, in quanto non riuscirà proprio a dimenticare Giancarlo, però allo stesso tempo Michele inizierà ad insospettirsi, in quanto capirà che sua moglie ha qualcosa che non va.

Intanto, Filippo grazie a Serena vivrà dei bei momenti insieme e per questo motivo vorrà mettere le cose in chiaro con Viviana.

Marina e Roberto saranno sempre più vicini

Nelle puntate in onda settimana prossima, Pasquale, ex fidanzato di Susanna rimarrà il principale sospettato dell'aggressione ai danni della ragazza. Nel mentre, Marina non tollererà più il modo in cui Fabrizio gestirà le difficoltà del pastificio. Invece, il battesimo di Federico rappresenterà un'occasione per un nuovo confronto tra Alberto Palladini e Clara.

Poco dopo, Fabrizio precipiterà sempre più in un vortice autolesionistico e rischierà di compromettere tutto. Infatti nel mentre, Marina e Ferri si riavvicineranno sempre di più.

Intanto, Niko vivrà alcuni momenti molto angoscianti, in quanto dovrà salvarsi da una minaccia che incomberà su di lui.

Intanto, ci sarà una cena a coppie tra Michele e Silvia e Guido e Mariella, ma non ripoterà i risultati sperati. Intanto, mentre Fabrizio sarà sempre più dipendente dall'alcol, Marina cercherà di capire i suoi sentimenti per Ferri.

Silvia non riuscirà proprio a dimenticare Giancarlo

Successivamente, Serena vorrà provare a creare alcune situazioni che hanno portato in passato Filippo ad innamorarsi di lei. Infatti, la donna spererà che in questo modo, possano riaffiorare i ricordi del Sartori.

Intanto, Silvia vivrà dei momenti molto difficili a causa di Giancarlo e Michele sembrerà accorgersene e inizierà a nutrire molti dubbi nei confronti della sua compagna.

Nel frattempo, Viviana riapparirà nuovamente e sconvolgerà gli equilibri già precari tra Filippo e Serena. Nel mentre, Rossella cercherà di concentrarsi sul lavoro, ma la presenza di Riccardo si rivelerà un ostacolo da superare.

Poco dopo, la crisi sentimentale di Silvia non avrà via d'uscita, in quanto non riuscirà proprio a stare lontana da Giancarlo e Michele farà una scoperta terribile. Invece, Filippo passerà bei momenti con Serena, e per questo deciderà di mettere le cose in chiaro con Viviana. Infine, Patrizio insisterà ancora una volta con Clara, affinché sia lei ad occuparsi di Federico.