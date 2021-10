Tanti colpi di scena saranno al centro delle puntate di Un posto al sole in programma dal 18 al 22 ottobre su Rai 3. Gli spoiler dello sceneggiato raccontano che Rossella Saviani scoprirà tradimento di sua madre Silvia con Giancarlo Todisco. Susanna Picardi, invece, inizierà a migliorare dopo l'aggressione.

Un posto al sole, puntate 18-22 ottobre: Susanna mostra segni di miglioramento

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate previste dal 18 al 22 ottobre in televisione rivelano che Susanna mostrerà dei deboli segni di miglioramento. Per tale ragione, i medici tenteranno di risvegliare la paziente.

Un momento che terrà con il fiato sospeso i parenti e gli amici della giovane, i quali sperano fino alla fine in un miracolo. Purtroppo alcuni loro si augureranno che Picardi non si risvegli mai nel coma in cui è piombata dopo la vile aggressione.

Intanto il clima tra Clara e Alberto non sarà dei migliori. I due, infatti, si renderanno protagonisti di alcuni scontri circa la scelta della madrina per il piccolo Federico in occasione dell'imminente battesimo.

Franco, invece, sarà coinvolto da Jimmy in una missione speciale. Il bambino avrà intenzione di catturare il cuore di Cristina. Per fare questo, i due dovranno arginare un grosso problema visto che il padre non ha nessuna intenzione di dare il nullaosta a questa simpatia.

Rossella scopre Silvia con l'amante Giancarlo

Nelle puntate di Upas di fine ottobre, Silvia si troverà divisa tra Michele e Giancarlo. La donna non saprà con quale partner raggiungere la serenità e felicità. Nonostante questo, la proprietaria del Caffè Vulcano approfitterà degli impegni di lavoro di Michele, partito per la promozione del suo libro, per passare una notte d'amore con Giancarlo, credendo di farla franca e di non venire scoperta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la donna verrà smascherata da sua figlia Rossella. Per questo motivo, Silvia apparirà molto angosciata, tanto da influenzare negativamente anche il suo rapporto con l'amante.

Adele vuole lasciare Mauro

Inoltre nel corso della settimana ci sarà spazio alle vicende di Adele. Picardi, infatti, cercherà di liberarsi del fidanzato Mauro, se non si rendesse conto della difficoltà dell'impresa.

Guido troverà Speranza durante una passeggiata nel capoluogo campano. Serena, nel frattempo, sembrerà sempre più astiosa nei confronti del marito. La madre di Irene sarà sicura che Filippo resti con la famiglia solo per il senso del dovere.

Rosella potrebbe suscitare l'interesse di Mattia. Inoltre, la figlia di Michele farà molta fatica ad accettare l'idea del tradimento di sua madre nei confronti del papà. Infine Niko si sentirà libero di dichiarare i suoi sentimenti.