L'amica geniale è una delle fiction più amate dal pubblico italiano. La serie, nata dalla penna di Elena Ferrante, narra la storia di Elena Greco e Raffaella Cerullo, due amiche dal carattere opposto. Le vicende storiche fanno da sfondo alla narrazione delle vite delle due protagoniste. Dagli anni del dopoguerra sino alle rivolte degli anni '70, passando per il boom economico, L'amica geniale racconta una Napoli segnata dalla fame e dalla prepotenza, in cui solo l'istruzione può rappresentare una forma di riscatto sociale. La fortunata fiction ha esordito nell'autunno 2018, tornando in onda con la seconda serie nel febbraio 2020.

La pandemia, con la temporanea chiusura dei set, ha rallentato i lavori di realizzazione della terza serie. I fan sono in trepidante attesa di conoscere il continuo delle vicende di Lila e Lenù. Fortunatamente le riprese sono terminate e ciò vuol dire che i nuovi episodi saranno presto trasmessi sulla rete ammiraglia. A quanto pare L'amica geniale 3 potrebbe andare in onda a febbraio 2022, subito dopo la fine del Festival di Sanremo.

Terminate le riprese de L'amica geniale 3

Le riprese de L'amica geniale 3 sono iniziate nel novembre 2020, e sono proseguite fra Napoli e Firenze. Finalmente dopo quasi un anno, sono terminati i lavori di realizzazione della terza serie, che racconterà le vicende raccolte nel volume "Storia di chi fugge e di chi resta".

I fan possono tirare un respiro di sollievo dato che ben presto potranno assistere all'evoluzione del rapporto fra Lila e Lenù.

L'amica geniale, la terza serie in onda probabilmente dal prossimo febbraio

Non si è ancora a conoscenza di una data certa di messa in onda dei nuovi episodi. Tuttavia, stando a qualche indiscrezione, l'amata fiction dovrebbe tornare sul piccolo schermo il prossimo febbraio, esattamente a due anni di differenza dalla fine del secondo capitolo.

A vestire i panni delle due protagoniste saranno sempre: Gaia Girace e Margherita Mazzucco, rispettivamente Lila e Lenù. Dato che la narrazione prevede un salto temporale, la regia ha fatto ricorso al trucco per far apparire le due giovanissime interpreti più adulte.

Storia di chi fugge e di chi resta: Lila e Lenù negli anni '70

Nel corso dei nuovi episodi saranno trasportate sul piccolo schermo gli eventi raccontati da Elena Ferrante nel libro Storia di chi fugge e di chi resta. Le due amiche hanno intrapreso strade diverse. Lila inizierà una storia con Enzo, colui che l'ha aiutata a scappare da Stefano. La ragazza, per mantenere suo figlio, sarà costretta a lavorare in condizioni disumane nella fabbrica di famiglia di Bruno Soccavo. Per far valere i propri diritti dinanzi ai padroni, la giovane Cerullo diventerà capogruppo degli operai, facendosi portavoce dei loro disagi. Al contempo la giovane Greco si unirà in matrimonio con Pietro Airota, un ragazzo di ottima famiglia, ma che lei in realtà non ama. Dal punto di vista professionale Elena diventerà una scrittrice di successo, coronando il suo sogno di emergere dall'ambiente gretto del suo quartiere di provenienza.