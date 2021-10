Grandi colpi di scena saranno al centro degli episodi di Un posto al sole in programma dall'11 al 15 ottobre su Rai 1. Le trame della soap opera narrano che Michele Saviani cercherà di salvare le nozze con Silvia, mentre Riccardo Corvi riceverà una sonora ramanzina da Ornella Bruni.

Anticipazioni Upas: episodi 11-15 ottobre

Le anticipazioni di Upas sugli episodi previsti dall'11 al 15 ottobre in prima visione in tv annunciano novità entusiasmanti per i fan dello sceneggiato. In particolare, il rapporto tra Filippo e Serena diventerà sempre più teso.

Sartori, infatti, apparirà scosso dalle parole di Viviana. A tal proposito, quest'ultima avrà un incontro chiarificatore con Serena. Alla fine, la madre di Irene apparirà molto nervosa, tanto da scaricare la tensione sul marito, all'oscuro di tutto. Di conseguenza, il loro matrimonio sembrerà avvisarsi al capolinea, sebbene ci siano sempre speranze per recuperare l'armonia di un tempo.

Inoltre, ci sarà spazio anche per le vicende di Roberto. Il dottor Ferri, infatti, apparirà molto in ansia per sua figlia Cristina, in quanto è ormai diventata già una piccola donna. In questo contesto, si inserirà Marina, nel frattempo entrata in crisi con il compagno Fabrizio a causa dei problemi sorti nel pastificio Rosato.

Michele cerca di recuperare il matrimonio con Silvia

Negli episodi di Upas trasmesse a metà ottobre su Rai 3, Niko si sentirà molto stressato dalle vicende legate all'aggressione subita dall'ex fidanzata Susanna. Purtroppo le indagini sul caso saranno ad un punto morto.

Inoltre, tutti gli occhi dei telespettatori saranno puntati su Michele e Silvia.

Lo scrittore, infatti, cercherà di recuperare il matrimonio dopo aver appreso che sua moglie ha una relazione clandestina con Giancarlo. Per tale ragione, il padre di Rossella chiederà alla moglie di accompagnarlo in giro per l'Italia per fare promozione al suo ultimo capolavoro letterario.

Ornella rimprovera aspramente Riccardo

Raffaele, invece, si sentirà particolarmente sotto pressione per essere coinvolto in prima persona nella brutta vicenda che ha colpito la famiglia Picardi.

Intanto, l'aggressore che ha ridotto in fin di vita Susanna sarà sempre in circolazione mentre Rossella prenderà una decisione dopo aver iniziato a provare un'attrazione per il dottor Riccardo Crovi. A tal proposito, quest'ultimo verrà rimproverato aspramente da Ornella per averla delusa sul lavoro. Una scena che sarà vista dalla giovane Saviani, che cercherà di mediare tra di loro.

Guido e Mariella, invece, mostreranno preoccupazione per i loro due amici Michele e Silvia, intenzionati a risollevare le sorti del loro matrimonio. Infine Patrizio darà una prova di maturità che rilancerà il suo rapporto con Clara, che nel frattempo si riavvicinerà ad Alberto.