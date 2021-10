Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole trasmesse dall'11 al 15 ottobre sui teleschermi di Rai 3. Le trame dello sceneggiato con protagonisti gli attori Nina Soldano e Michelangelo Tommaso rivelano che Serena Cirillo deciderà di avere un confronto con Viviana. Rossella Saviani, invece, inizierà ad essere sempre più attratta dall'affascinante Riccardo.

Un posto al sole spoiler: anticipazioni puntate dall'11 al 15 ottobre

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate in programma dall'11 al 15 ottobre evidenziano che Michele pedinerà Silvia, tanto da scoprire che ha una relazione clandestina con Giancarlo.

Il giornalista, a questo punto, si armerà di coraggio e deciderà di affrontarla.

Intanto, Mariella e Guido appariranno assai preoccupati per la situazione matrimoniale dei loro amici, mentre Filippo si avvicinerà nuovamente alla moglie Serena, se Viviana non riuscisse a metterlo nuovamente in crisi.

Clara prenderà una decisione spiazzante per colpa del rapporto teso tra Patrizio e Alberto. Filippo, invece, si schiererà dalla parte di Viviana, incurante della sofferenza di Serena. Infine Michele deciderà di dare una seconda chance alle nozze con Silvia nonostante il tradimento.

Serena ha un faccia a faccia con Viviana

Nelle puntate di Upas trasmesse a metà ottobre in televisione, Clara inizierà a credere che Patrizio non sia la scelta giusta per lei, se quest'ultimo non la sorprendesse con la sua maturità.

Michele, in procinto di partire per la promozione del suo libro, chiederà a Silvia di seguirlo, mettendola di fronte ad una scelta.

Ornella, invece, verrà rimproverata sul lavoro, mentre Serena avrà un confronto faccia a faccia con Viviana. Più tardi, la Cirillo scaricherà la propria frustrazione sull'ignaro consorte, ancora smemorato dopo l'intervento al cervello.

Niko sarà sempre più sotto pressione dopo le accuse mosse a Renato, che si renderà conto di aver esagerato con lui.

Rossella prova attrazione per Riccardo

Rossella proverà attrazione nei confronti di Riccardo, mentre Marina (Nina Soldano) sarà sempre più complice di Roberto dopo i problemi sorti con Fabrizio. Inoltre, la Giordano capirà che Ferri non sa dire di no a sua figlia Cristina.

Intanto le indagini sull'aggressione di Susanna sembreranno essere in un vicolo cieco. A tal proposito, Renato non riuscirà più a sostenere la tensione per questa situazione che sembrerà essere senza via di uscita.

Alberto Palladini e Clara Curcio riusciranno a trovare un punto d'incontro grazie al compenso avuto da Guido e Mariella. Infine Roberto Ferri si renderà conto che sua figlia Cristina non è più una bambina.