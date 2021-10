Un posto al sole continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso e secondo le anticipazioni, quella dal 4 all'8 ottobre sarà una settimana molto importante a Palazzo Palladini. In primo piano ci saranno ancora le indagini per l'aggressione di Susanna, che si concentreranno su Pasquale, e la crisi tra Michele e Silvia che arriverà a un punto di svolta. Ci sarà spazio anche per Marina, che sarà sempre più complice con Roberto, soprattutto dopo l'atteggiamento scontroso di Fabrizio, e per Serena che proverà a riconquistare Filippo ricreando le atmosfere del passato.

Infine, si avvicinerà il battesimo del piccolo Federico e Clara si troverà ancora divisa tra Patrizio e Alberto.

Una brutta sorpresa per Silvia: la cena con suo marito viene interrotta da Giancarlo

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 4 all'8 ottobre annunciano che presto per Silvia arriveranno momenti molto difficili. Mariella e Guido, infatti, organizzeranno un'altra uscita con la coppia di amici per aiutarli a ritrovare l'armonia di un tempo, ma la serata prenderà una piega decisamente diversa da quella sperata. Michele sarà entusiasta della proposta degli amici, ma Silvia dovrà disdire un appuntamento con Giancarlo per presentarsi alla cena e non ne sarà felice. Quando i quattro amici staranno per brindare durante la cena vicino al mare, l'amante di Silvia si presenterà al locale, fingendosi sorpreso di vedere la proprietaria del Vulcano.

Per la moglie di Michele sarà un duro colpo e chiamerà Mariella in disparte per discutere sul da farsi. La sua amica la inviterà a stare calma per non destare sospetti nel marito. Silvia sarà sconvolta e anche preoccupata perché non aveva rivelato a Giancarlo il nome del locale, quindi l'uomo mostrerà un lato che la donna non aveva ancora visto.

Nonostante tutto, la madre di Rossella sarà sempre più convinta di amare Giancarlo, mentre Michele farà una dolorosa scoperta.

Filippo e Serena si danno un'altra possibilità: anticipazioni settimanali Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 4 all'8 ottobre rivelano che le indagini per l'aggressione di Susanna andranno avanti e si concentreranno su Pasquale.

Dopo il filmato trovato, infatti, l'ex fidanzato della ragazza sarà il primo sospettato dagli inquirenti. Nel frattempo, Fabrizio sarà sempre più demoralizzato per la crisi del pastificio e continuerà a bere, ma i suoi atteggiamenti non faranno altro che allontanare Marina. L'imprenditrice non saprà più come aiutare suo marito a tornare quello di una volta e si sentirà sempre più complice di Roberto. Anche per Serena la vita matrimoniale sarà difficoltosa e la donna proverà a ricreare le atmosfere del passato per riconquistare il cuore di Filippo. L'impegno della donna sarà premiato, perché tra lei e suo marito le cose sembreranno andare decisamente meglio, ma Viviana tornerà nelle loro vite. Filippo, però, questa volta deciderà di essere chiaro con la sua collega per essere corretto con Serena. Infine, il battesimo di Federico sarà alle porte.