Nelle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 4 all'8 ottobre, verrà svelato un lato oscuro di Giancarlo che finora era rimasto nascosto. Tutto avrà inizio quando Mariella e Guido organizzeranno una cena, in un romantico ristorante, assieme a Michele e sua moglie. La serata sembrerà procedere in perfetta armonia ma, a un tratto, l'arrivo improvviso di Giancarlo getterà Silvia nel panico. L'uomo non avrebbe dovuto sapere nulla di quell'incontro, quindi come fa a essere lì? E cosa vuole da lei?

Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all'8 ottobre: ​​la vendetta di Giancarlo

Nelle prossime puntate di Upas, Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) inviteranno Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) in un romantico ristorante vicino al mare. Dinanzi a tale invito, Saviani reagirà in modo entusiasta, mentre sua moglie sarà piuttosto contrariata. La donna, infatti, per partecipare alla cena, si troverà costretta a disdire un appuntamento preso in precedenza con Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi). In effetti, quest'ultimo non prenderà affatto bene l'improvviso cambio di programma e deciderà di "farla pagare" alla sua amante. Il bancario si presenterà sul posto, proprio mentre i quattro stanno brindando allegramente, facendo così scendere il gelo in sala.

Trame 4-8 ottobre: Silvia nel panico

Arrivato dinanzi ai quattro amici, Giancarlo però fingerà di essere solo un cliente di Silvia e si mostrerà sorpreso per aver trovato la donna proprio in quel ristorante.

Michele non sospetterà minimamente cosa possa esserci dietro tale incontro, tuttavia Silvia si farà prendere dal panico e scapperà in bagno, seguita da Mariella.

L'amica la rincuorerà, in fondo non è successo nulla e il marito non ha capito cosa sia successo, tuttavia la proprietaria del Vulcano non riuscirà a calmarsi.

C'è infatti un pensiero che la tormenta: Giancarlo non sapeva nulla di quella cena, né tantomeno il nome del ristorante. Quindi la sua presenza lì può significare solo una cosa: l'uomo l'ha seguita.

Un posto al sole, puntate dal 4 all'8 ottobre: ​​Michele scopre il tradimento

Dopo alcuni convenevoli, Giancarlo si siederà al suo tavolo e inizierà a fissare Silvia con un sorriso molto ambiguo. Insomma, la cena organizzata da Guido e Mariella si rivelerà un disastro, ma il peggio dovrà ancora venire: Michele capirà, con certezza, che la moglie lo tradisce.

Nel frattempo però Silvia non riuscirà a fare a meno di stare assieme a Giancarlo.