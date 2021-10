Le polemiche al Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso delle ultime ore, hanno fatto molto discutere le frecciatine di Katia Ricciarelli nei confronti di Nicola Pisu. La cantante lirica, infatti, si è lasciata andare a una serie di frasi poco carine nei confronti del figlio di Patrizia Mirigliani, ignorando il fatto che il ragazzo in quel momento si trovasse a pochi centimetri di distanza da lei. Una scena che ha scatenato accese polemiche sul web, dove i fan sono insorti per le parole della Ricciarelli nei confronti del giovane ragazzo.

Katia Ricciarelli deride Nicola Pisu nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, Nicola Pisu si trovava in cucina insieme a Soleil Sorge e Manila Nazzaro: i tre stavano lavando i piatti post cena, quando a un certo punto si è avvicinata Katia Ricciarelli, che ha chiesto al ragazzo cosa ci fosse in una delle pentole presenti sul lavabo.

Nicola ha prontamente risposto con grande educazione dicendo: "Là c'è del cioccolato fondente". Peccato, però, che Katia lo abbia deriso pochi secondi dopo, parlando con Manila Nazzaro che si trovava a pochi centimetri di distanza.

L'ex moglie di Pippo Baudo, rivolgendosi verso la Nazzaro ha esclamato: "Non lo capisco quando parla", con tanto di risatina in sottofondo che non è piaciuta per niente ai fan social del Grande Fratello Vip 6.

'Io proprio non lo capisco', sbotta Katia contro Nicola (mentre lui era poco distante)

In un primo momento Manila ha provato a evitare che Katia venisse ascoltata da Nicola (dato che si trovava proprio vicino alla cantante lirica). Peccato, però, che Katia abbia rincarato la dose ed è tornata nuovamente ad attaccare Nicola Pisu per il suo modo di parlare.

"Io proprio non lo capisco e tu? Faccio fatica", ha ribattuto la cantante lirica con un modo di fare che non è piaciuto per niente ai telespettatori web del Grande Fratello Vip 6.

Immediata, quindi, la reazione dei fan social: in tantissimi, infatti, si sono scagliati duramente contro Katia per il modo in cui ha deriso Nicola, senza tener conto del fatto che il ragazzo si trovava lì in quel momento e che avrebbe potuto offenderlo per davvero.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo schifo della Ricciarelli e Manila con le loro risatine su come parla Nicola . Vergogna #gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/f1dcNvr5P4 — Gioie zuccarate (@cleoliv24) October 3, 2021

I fan social del GF Vip 6 insorgono contro Katia Ricciarelli

"Lo schifo della Ricciarelli e Manila con le loro risatine su come parla Nicola. Vergogna", ha scritto un fan social del GF Vip pubblicando il video che ha indignato i telespettatori del reality show.

Insomma un modo di fare che non è piaciuto affatto quello di Katia, la quale già nei giorni scorsi è stata al centro di accese polemiche dopo aver pronunciato delle frasi che erano state considerate omofobe.

Una serie di scivoloni che il web non ha perdonato alla Ricciarelli, complice anche il fatto che potrebbe essere una mamma/nonna per molti dei giovani concorrenti di questa sesta edizione del reality.