Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso il 2 novembre preannunciano diverse novità. Mattia, nonostante sia il colpevole dell'aggressione a Susanna resterà ancora in libertà. La sua mente malata potrebbe ben presto mietere nuove vittime. Difatti il giovane Savelli ha iniziato ad invaghirsi della figlia della sua datrice di lavoro. Nelle scorse puntate di Upas, il ragazzo, in seguito a un piccolo incidente, è stato soccorso dalla dottoressa Graziani.

Da quel momento, in cui la ragazza ha mostrato il suo lato umano e gentile, il rider ha frainteso i comportamenti di Rossella, come del resto aveva fatto con Susanna. Pertanto Mattia cercherà di conquistare la giovane Graziani, convinto che lei possa ricambiare il suo interessamento. Al contempo Serena, tornata a Palazzo Palladini con la piccola Elisabetta, per dare più attenzioni alla nuova arrivata, finirà per trascurare Irene. La piccola Sartori, abituata all'affetto esclusivo della madre, ne risentirà di questa situazione e sarà gelosa della sorellina. Vittorio sembrerà pronto per avviare una nuova storia con Speranza, ma ad un certo punto qualcosa lo bloccherà.

Upas, episodio 2 novembre: Mattia alla conquista di Rossella

Nel corso dell'episodio di Upas, in onda martedì 2 novembre, Mattia sembrerà sempre più deciso a far colpo sulla figlia di Silvia. Il giovane rider, dopo aver quasi ucciso Susanna, resterà a piede libero. La sua psiche disturbata, però, potrebbe aver ancora una volta frainteso i comportamenti di una donna.

Difatti Savelli ha iniziato ad infatuarsi di Rosella, nel momento in cui la ragazza lo ha visitato, mostrandosi semplicemente gentile. Il problema è che Mattia confonde la gentilezza con l'attrazione fisica, e nel momento in cui si scontra con la realtà, la sua frustrazione si trasforma in violenza.

Upas, puntata 2/11: Irene gelosa della neonata

Serena, dopo un difficile parto, farà ritorno a casa insieme alla sua secondogenita.

Le anticipazioni dell'episodio di Upas del 2 novembre svelano che tutti i condomini di Palazzo Palladini saranno felici del suo rientro, o quasi tutti. La piccola Irene, pur essendo contenta di essere diventata sorella maggiore, inizierà a fare fatica ad abituarsi a questa nuova condizione nella quale deve dividere l'affetto dei genitori. Difatti, notando le attenzioni di Serena verso Elisabetta, la piccola Sartori proverà non poca gelosia.

Anticipazioni Upas 2 novembre: Vittorio pronto ad una storia con Speranza

Gli spoiler della puntata di Upas in onda martedì 2 novembre rivelano che Vittorio, dopo le iniziali reticenze, sembrerà pronto ad una nuova storia con Speranza. Tuttavia, ad un certo punto il giovane Del Bue sarà bloccato da qualcosa che gli impedirà di lasciarsi andare con la nipote di Mariella.