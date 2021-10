Cresce l'attesa per il gran finale di Luce dei tuoi occhi, la popolare fiction del mercoledì sera di Canale 5 con protagonista Anna Valle. Le anticipazioni riguardanti la messa in onda televisiva, rivelano che mercoledì 27 ottobre andrà in onda la sesta e ultima puntata, durante la quale si arriverà a far chiarezza sulle vicende di Alice, la giovane figlia di Emma che la donna non ha mai smesso di cercare nel corso di questi sedici anni, ossia da quando le è stata sottratta con la forza.

Il gran finale di Luce dei tuoi occhi, spoiler 27 ottobre: si indaga su Alice

Nel dettaglio, il gran finale di Luce dei tuoi occhi previsto mercoledì sera su Canale 5, sarà incentrato su una serie di clamorose scoperte che dovrà fare Emma, legate proprio alle sorti di sua figlia Alice.

Fino a questo momento, infatti, la donna ha continuato a cercarla con tutte le sue forze, seguendo anche la pista che le era stata suggerita, secondo cui Alice frequenterebbe la scuola di danza di Vicenza, dove Emma si è fatta trasferire.

Ma qual è la verità su Alice? Che fine ha fatto quella bambina, oggi sedicenne?

Emma scopre la verità su Alice: il fratello confessa

Un po' di chiarezza verrà fatta nel corso della sesta e ultima puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, in programma mercoledì 27 ottobre, quando la donna si ritroverà faccia a faccia con suo fratello.

Roberto, infatti, deciderà di togliersi la maschera che ha indossato per tutti questi anni e così ammetterà a sua sorella di essere lui il responsabile numero uno della sparizione di sua figlia.

Il motivo? Roberto ha venduto Alice quando era appena nata, perché aveva dei grossi debiti da saldare e così, con i soldi derivati dalla vendita della creatura, ha potuto mettere a posto i suoi conti.

La figlia di Emma potrebbe essere morta

Un duro colpo per Emma che, a questo punto, chiederà al fratello che fine abbia fatto sua figlia e a chi l'ha venduta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Peccato, però, che a questa domanda, Roberto non saprà dare risposta.

Nell'ultima puntata di Luce dei tuoi occhi, l'uomo confesserà di non avere più tracce e notizie di Alice e questo non esclude che la figlia di Emma, in realtà, potrebbe essere morta e che le sue ricerche non porteranno ad un esito positivo.

Intanto, in attesa di vedere la fatidica sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi su Canale 5, le anticipazioni riguardanti la programmazione Mediaset rivelano che da mercoledì 3 novembre è in arrivo una nuova serie che terrà compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia.

Dopo Luce dei tuoi occhi, arriva una nuova fiction con Giuseppe Zeno

Trattasi di "Storia di una famiglia perbene", una nuova serie in 4 prime serate che vedrà protagonista ancora una volta Giuseppe Zeno, al suo secondo impegno stagione su Canale 5.

Al suo fianco, questa volta, non ci sarà la talentuosa Anna Valle bensì un'altra attrice di successo molto amata dal pubblico.

Trattasi di Simona Cavallari, nota al pubblico per la sua partecipazione alle prime indimenticabili stagioni di successo di Squadra Antimafia - Palermo oggi, in onda per diverse stagioni con successo sulle reti Mediaset.