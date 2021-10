Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Una vita in onda dall'11 al 15 ottobre su Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che il marchese de Los Pontes ripudierà Ildefonso Cortes. Javier Velasco, invece, commissionerà a Laura l'assassinio di Felipe Alvarez Hermoso.

Anticipazioni Una vita da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre in televisione narrano che Ildefonso avrà un bruttissimo scontro con Camino dopo essere stato messo in ridicolo durante una festa da Anabel.

Il marchesino, infatti, si rinchiuderà in casa per la vergogna mentre Marcos convincerà Felicia a rimanere a casa sua per riprendersi dopo il brutto svenimento.

Anabel, intanto, chiederà perdono a Camino, se quest'ultima non apparisse per nulla propensa a perdonare lei e sua madre. Marcos, invece, si sentirà responsabile dei guai provocati da sua figlia, tanto da consolare Felicia baciandola con trasporto.

Velasco confesserà a Genoveva che Laura sta tramando alle sue spalle e per questo verrà licenziata dal suo posto di lavoro. Infine Ramon e Antonito continueranno a litigare sulle loro idee politiche diverse.

Felipe vuole recarsi a Cuba, Ildefonso ripudiato dal nonno

Nelle puntate 11-15 ottobre di Una vita, Felipe deciderà di recarsi a Cuba per costringere Santiago a raccontare tutta la verità sulla morte di Marcia, in quanto è certo che sia stata sua moglie Genoveva.

I vicini, invece, commenteranno lo scandalo di Ildefonso, tanto che Camino prometterà di non abbandonarlo mai da solo. A tal proposito, il marchesino sarà raggiunto dalla visita del nonno, il marchese de Los Pontones, che non esiterà a schiaffeggiarlo in pieno volto dopo averlo ripudiato.

Ramon, invece, confiderà a Liberto di temere una frattura definitiva con suo figlio Antonito per colpa della politica.

Bellita proporrà a Jacinto di inserire il richiamo da pastore in un suo brano musicale, se Servante non cercasse di dissuaderlo.

Velasco ordina a Laura di assassinare l'Alvarez Hermoso

Genoveva pregherà Felipe di non partire per Cuba dopo aver ammesso di essere ancora innamorata di lui. Javier Velasco, a questo punto, rimprovererà la Salmeron di essersi umiliata davanti all'avvocato dopo aver assistito di nascosto a tutta la scena.

Poi, il losco legale dimostrando una gelosia ossessiva ordinerà a Laura di assassinare l'Alvarez Hermoso.

Fabiana e Servante regaleranno un braciere ad Alodia e Casilda. Inoltre, le offriranno un dolce molto buono per ringraziarle del loro aiuto in occasione del concorso delle pensioni. Un modo per ottenere il perdono di entrambe le domestiche.

Infine, Ildefonso prenderà una decisione definitiva dopo il duro confronto avuto con il nonno.