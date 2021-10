Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nella settimana da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle nuove vicende di Clara, che si ritroverà divisa tra Alberto e Patrizio mentre Niko si sentirà sempre più in crisi e sotto pressione.

Clara e i dubbi su Patrizio: anticipazioni Un posto al sole 11-15 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 15 ottobre su Rai 3, rivelano che Clara continuerà a essere divisa tra Alberto e Patrizio.

Il clima tra i due uomini non sarà affatto dei migliori e la donna si ritroverà a dover far fronte agli scontri perenni che li vedono protagonisti.

Successivamente Clara comincerà ad avere dei seri dubbi anche in merito alla sua scelta di stare al fianco di Patrizio e di proseguire questa frequentazione. Tuttavia, i dubbi e le perplessità della donna verranno spazzati via nel momento in cui il giovane Patrizio darà prova della sua maturità e lascerà Clara senza parole.

Inoltre le trame di queste nuove puntate di Un posto al sole in programma fino al 15 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove tormentate vicende di Silvia.

Silvia potrebbe lasciare Napoli con Michele

La donna si renderà conto di essere sempre più in crisi e di non sapere come gestire al meglio la situazione che la vede coinvolta con Michele e Giancarlo.

I dubbi sul suo matrimonio aumenteranno sempre più e, nel corso di queste nuove puntate della soap opera di Rai 3, Silvia si ritroverà a fare i conti con una proposta del tutto inaspettata da parte di Michele.

Il marito, infatti, le chiederà di raggiungerla nel tour che lo aspetta in giro per l'Italia, per la promozione del suo nuovo libro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una proposta non di poco conto, dato che permetterebbe a Silvia di allontanarsi per un po' di tempo da Napoli e provare così a rimettere in piedi i cocci della storia d'amore con Michele.

Al tempo stesso, però, questo allontanamento da Napoli implicherebbe un distanziamento anche da Giancarlo, verso il quale Silvia sente un'attrazione sempre più forte.

Niko sotto pressione: anticipazioni Un posto al sole 11-15 ottobre

Quale sarà a questo punto la decisione finale della donna? Accetterà di partire con Michele oppure resterà in città e continuerà a vedere Giancarlo?

Inoltre le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 11-15 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per la crisi che si ritroverà ad affrontare Niko.

Complice il delicato periodo che sta attraversando, in seguito all'aggressione ai danni di Susanna, Niko si sentirà sempre più messo sotto pressione. E così, Renato, si renderà conto di essere stato un po' troppo ossessivo nei confronti di suo figlio.

Il giallo di Susanna ancora irrisolto

Riuscirà il giovane Poggi a riprendere in mano le redini della situazione e a uscire così da questo periodo di forte pressione che lo sta mettendo a dura prova?

Intanto, il giallo che ruota intorno al caso di Susanna non riuscirà ad essere risolto. Le trame di Un posto al sole di queste nuove puntate rivelano che le indagini per cercare di arrivare alla risoluzione del fatto e scoprire quindi chi è il vero responsabile di questa aggressione, andranno avanti scrupolosamente, ma non ci sarà una risoluzione definitiva.

A quanto pare, infatti, la verità sul caso di Susanna potrebbe essere ancora lontana e non si esclude che questo mistero, possa arricchirsi di nuovi colpi di scena nel corso delle prossime settimane.