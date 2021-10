Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori e, nell'episodio andato in onda in tv lunedì 25 ottobre è nata Elisabetta. Nelle puntate che verranno trasmesse su Rai 3 nella settimana da lunedì 1° a venerdì 5 novembre, Serena tornerà a Palazzo Palladini con sua figlia, ma non tutti saranno felici dell'arrivo della moglie di Filippo e della loro bambina. Nel frattempo, Marina ritroverà la serenità con Fabrizio ma, un imprevisto, potrebbe minare la serenità ritrovata con il suo compagno.

Un posto al sole, anticipazioni al 5/11: Serena ed Elisabetta tornano a casa

Dopo avere avuto un travaglio e un parto complicato e non avere avuto vicino fin da subito suo marito, Serena ha dato alla luce Elisabetta. Cirillo, non riuscendo a mettersi in contatto con Filippo, che aveva spento il telefono mentre era al cinema, si era fatta aiutare da Roberto e Marina. Nonostante i problemi in sala parto, per la gioia di mamma e papà, la piccola è venuta al mondo e, nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 1° al 5 novembre, Serena e la bimba lasceranno l'ospedale e andranno a casa.

Upas, anticipazioni al 5/11: non tutti saranno felici per il ritorno di Serena ed Elisabetta

Il ritorno di Serena e della piccola Elisabetta sarà motivo di gioia per i loro amici. Infatti, gli abitanti di Palazzo Palladini proveranno felicità nel rivedere la moglie di Filippo con la bambina. Le anticipazioni trapelate, riguardo a quello che accadrà sul piccolo schermo nella prima settimana di novembre, rivelano che ci sarà qualcuno che non sarà felice del ritorno a casa di mamma e figlia.

Al momento, non è indicato chi non proverà gioia per il lieto evento ma, in base a quanto trasmesso in televisione negli episodi precedenti, si potrebbe ipotizzare che si tratti, forse, di Viviana.

Un posto al sole, trame al 5/11: Marina divisa fra Roberto e Fabrizio

Nel frattempo, Marina e Roberto, che erano stati fondamentali per supportare Serena durante il complicato travaglio, continueranno ad avere un legame, nonostante la presenza di Fabrizio, compagno dell'imprenditrice.

Infatti, nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà un evento importante per i cantieri: il salone nautico. In quell'occasione, Ferri darà per scontata la presenza di Marina accanto a lui, ma il papà di Filippo non considererà che Giordano non è single. La mamma di Elena, infatti, si troverà incerta sul da farsi, perché non vorrebbe creare un dispiacere a Fabrizio, andando all'evento accanto al suo ex. Il rapporto fra Marina e Rosato sembrerà ritrovare la serenità di un tempo, ma un imprevisto potrebbe minare l'equilibrio della coppia. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire chi non sarà felice per il ritorno a casa di Serena ed Elisabetta.