Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana fino a venerdì 29 ottobre, sono ricche di colpi di scena. Poco prima di dare alla luce una bambina di nome Elisabetta, Serena avrà a che fare con qualche imprevisto. Filippo, al settimo cielo per essere diventato padre, inizierà a ricordare qualcosa e comprenderà quale sia il suo posto. Rossella, invece, attraverserà un momento estremamente difficile a causa della scoperta del tradimento della madre. Silvia, quindi, sarà davanti ad un bivio e dovrà decidere cosa fare perché non potrà continuare a tenere il piede in due scarpe.

Nel frattempo Rossella verrà consolata da Riccardo e i due si avvicineranno sempre di più. Speranza, che è ritornata a Napoli per un motivo non proprio positivo, verrà spronata da Mariella e Guido a non gettare la spugna.

Un posto al sole: Serena ha un imprevisto mentre è sul punto di partorire, Fabrizio si sente in colpa

Il fatidico giorno del parto si avvicinerà e Serena verrà aiutata da Roberto Ferri e Marina Giordano a raggiungere l’ospedale. Purtroppo, però, le cose sembreranno mettersi nella direzione sbagliata. Riccardo, vedendo Rossella piuttosto giù col morale, cercherà di rincuorarla e alla fine riuscirà nel suo intento. Anche Fabrizio Rosato avrà il morale sotto ai tacchi sempre a causa della vicenda che ha colpito il suo caro pastificio.

L’uomo si sentirà molto in colpa per aver preso alcune decisioni che avrebbero dovuto risollevare le sorti drammatiche del pastificio Rosato. Vedendo il marito in quello stato, Marina cercherà di risollevargli il morale, ci riuscirà?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Serena partorisce Elisabetta: le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, i telespettatori della soap made in Italy assisteranno alla nascita di Elisabetta, la figlia di Serena e Filippo. Estremamente contento di essere diventato di nuovo padre, Filippo comincerà a recuperare una piccola parte dei suoi ricordi.

Nel frattempo, Rossella Graziani continuerà a non essere di buon umore a causa della recente scoperta del tradimento di sua madre nei confronti di Michele. Tale vicenda finirà anche per intaccare il suo lavoro, causandole momenti difficili. Con il battesimo ormai prossimo, Clara e Alberto prenderanno parte ad un corso e l’uomo spererà di riavvicinarsi alla madre di suo figlio Federico nonostante lei non lo incoraggi affatto. Intanto per Marina Giordano la situazione con Fabrizio diverrà insostenibile poiché l’uomo non farà altro che scaricare su di lei tutte le sue frustrazioni.

Un posto al sole anticipazioni prossime puntate: Silvia lascia il marito? Susanna non ricorda l’aggressore

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, mentre tra Silvia e Michele la situazione si presenterà poco stabile, in quanto la proprietaria del caffè Vulcano sarà indecisa sul da farsi, tra Riccardo e Rossella si creerà un rapporto molto particolare: i due ragazzi diventeranno una coppia?

Silvia lascerà il marito oppure sceglierà la famiglia? Intanto all’ospedale Susanna continuerà a riprendersi anche se la sua sarà una ripresa piuttosto lenta e graduale. Ad ogni modo la giovane Picardi non riuscirà a ricordare chi sia stato a ridurla in quello stato. Intanto a Palazzo Palladini, mentre Alberto provocherà Patrizio, Guido e Mariella cercheranno di dissuadere Speranza dall’intenzione di annullare l’iscrizione a Veterinaria invitandola a non gettare la spugna.