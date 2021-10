Il cuore di Walter Zenga ha iniziato a battere per un'altra donna, la modella Michela Motoc. L'allenatore avrebbe dunque detto addio alla terza moglie, Raluca Rebedea.

Secondo il settimanale Chi, Zenga si è già trasferito a Milano per stare accanto alla nuova fidanzata. L'uomo ragno del calcio italiano, dunque, avrebbe deciso di lasciare gli Emirati Arabi per fare rientro in Italia, a Milano, dove vive Michela.

La fine del terzo matrimonio dopo 16 anni

Walter Zenga è tornato quindi al centro del Gossip per la sua presunta nuova storia d'amore con la modella e hostess romena Michela Motoc.

L'ex calciatore ha alle spalle già tre matrimoni, da cui sono nati cinque figli. L'allenatore milanese e Raluca Rebedea circa un anno fa avevano già attraversato una crisi coniugale che poi era stata superata. Stavolta, però, sembra non ci sia stato nulla da fare, con la relazione che si sarebbe interrotta a 16 anni dalle nozze (si erano sposati nel 2005).

Il primo matrimonio di Zenga è stato con Elvira Carfagna, da cui è nato il figlio Jacopo. La seconda volta, invece, si è unito con la conduttrice sportiva Roberta Termali, e da questa unione sono venuti al mondo Andrea e Nicolò. Infine c'è stato il terzo matrimonio con Rebedea, con la quale l'ex portiere di Inter e Sampdoria ha avuto Samira Valentina e Walter Junior.

Zenga e Michela paparazzati insieme per le vie di Milano

Il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto della neo-coppia formata da Walter Zenga e Michela Motoc. Sembra che l'ex allenatore del Catania abbia deciso di abbandonare Dubai per stare accanto alla nuova compagna che ha 30 anni in meno di lui.

L'uomo ragno e la modella sono stati paparazzati mentre passeggiavano romanticamente per le strade di Milano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, pare che l'ex estremo difensore e la sua nuova fiamma stiano già pensando di iniziare una convivenza.

Zenga avrebbe deciso di rientrare in Italia anche per mettersi alla ricerca di una nuova squadra da allenare. Al momento, non ci sono ancora state le presentazioni in famiglia della compagna.

Michela Motoc ha 31 anni, è di origine romena anche se è cresciuta in Veneto.

Lavora come hostess e modella. Nel 2016 ha partecipato al concorso Miss Europa Continental, arrivando a classificarsi al terzo posto. Per un certo periodo di tempo ha vissuto a Dubai, e probabilmente in questa circostanza ha incontrato Zenga e tra i due è scoccata la scintilla che ora ha spinto l'ex calciatore a rientrare a Milano.