L'edizione numero sei del Grande Fratello Vip potrebbe seguire le orme della precedente: secondo Dagospia il programma di Alfonso Signorini potrebbe subire un sostanziale prolungamento, proprio come è capitato un anno fa. La finalissima potrebbe slittare a fine febbraio, mentre a dicembre sarebbe previsto l'ingresso di un folto gruppo di nuovi concorrenti.

Rumor sul futuro del GF Vip 6

Gli ascolti della sesta edizione del GF Vip sembrano soddisfare Mediaset. Sebbene le puntate di quest'anno siano un po' lontane dal far registrare i numeri di quelle della passata edizione, si vocifera che i vertici di rete siano pronti a premiare il reality show.

La media del 20% di share che il format di Canale 5 ottiene ogni lunedì sera (circa il 18% il venerdì) starebbe spingendo gli addetti ai lavori a pensare a un prolungamento di qualche mese, esattamente come è accaduto nel 2020.

Alfonso Signorini, quindi, potrebbe informare i vipponi del fatto che la finale non sarà più a metà dicembre, ma un paio di mesi dopo, probabilmente alla fine di febbraio 2022.

Quest'ipotesi ha spiazzato i fan, soprattutto perché il cast di quest'anno non sembra all'altezza di creare dinamiche neppure simili a quelle che hanno contribuito al successo del GF Vip 5.

Indiscrezioni sui nuovi protagonisti del GF Vip

L'eventuale allungamento del reality di circa due mesi porterebbe all'inevitabile arricchimento del cast.

Infatti a dicembre dovrebbero subentrare un bel po' di concorrenti, pronti a tutto pur di insidiare la supremazia dei "veterani".

Nel giorni scorsi è stato fatto il nome di Antonella Fiordelisi come possibile new entry. L'influencer non ha né confermato né smentito questo rumor.

Anche un anno fa alcune celebrità hanno iniziato a giocare a metà percorso, ovvero quando Alfonso Signorini ha comunicato a chi c'era fin dall'inizio che la finalissima era stata spostata a marzo (era prevista a metà dicembre).

In quell'occasione tutti gli inquilini hanno avuto la possibilità di scegliere se rimanere in gioco oppure abbandonare e solamente Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci optarono per la seconda decisione.

Secondo il rumor, inoltre, anche i vipponi della sesta edizione dovrebbero trascorrere il Natale e il Capodanno tra le mura di Cinecittà, un evento che è tornato in voga dopo il successo della stagione precedente.

Gli ascolti del GF Vip

L'ipotesi di un prolungamento del GF Vip 6 viene giustificato principalmente con l'esigenza da parte dei vertici Mediaset di puntare ancora su un programma che quasi ogni settimana regala circa il 20% di share.

Le dirette del lunedì sono sicuramente più seguite di quelle del venerdì sera e non è un caso che negli ultimi giorni si parli di un possibile cambio di rotta. Il reality show di Canale 5, infatti, a breve potrebbe andare in onda una volta a settimana, ovvero solamente dopo il weekend.

Il doppio appuntamento in prime time, infatti, rischia di annoiare i telespettatori, anche perché le due puntate in questione sono molto ravvicinate e spesso gli argomenti da affrontare con Alfonso Signorini scarseggiano.

In questo senso l'ingresso in casa di nuovi concorrenti potrebbe innescare dinamiche ancora inedite in questa sesta edizione, come gelosie, antipatie e sodalizi che tanto piacciono al pubblico televisivo.