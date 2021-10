Nelle ultime settimane, Wanda Nara e Mauro Icardi sono stati protagonisti del Gossip. La coppia è stata ad un passo dalla rottura, ma poi alla fine è prevalso l'amore che li unisce. Adesso Wanda Nara e Mauro Icardi sono ancora sposati e sembra essere tornato il sereno, tant'è che nelle Instagram Stories la bella argentina appare insieme al marito e i due si scambiano anche un bacio. Inoltre, oggi 27 ottobre, la coppia vive un giorno di grande emozione, visto che la loro secondogenita Isabel compie 5 anni.

La lettera di Icardi

Mauro Icardi e Wanda Nara sono stati ad un passo dal divorzio e a confesserlo è stata la stessa argentina.

La bella ex opinionista del GF Vip ha rivelato di aver persino firmato le carte della separazione. Ma il dietrofront di Wanda Nara è arrivato dopo aver letto una lettera scritta dal marito. Il contenuto della missiva dei calciatore del Paris Saint Germain sarebbe stato rivelato dai media argentini che ne assicurano l'originalità: "Ancora una volta ti ho dimostrato che dico la verità. Non ti ho mai mentito o inventato nulla", avrebbe scritto Icardi. Ma nella lettera il calciatore ex Inter userebbe anche toni molto duri nei confronti della moglie: "Ti dico che non posso continuare a sopportare i tuoi maltrattamenti, il tuo sminuirmi". Dunque, Icardi avrebbe ammesso il suo errore ma sarebbe stato deluso dal comportamento della Nara: "Non me lo sarei mai aspettato da te, ma io sono realista e so che la gente cambia".

Nella sua lunga lettera il calciatore parlerebbe anche di ciò che fa per i suoi figli e si ritiene un ottimo padre e un ottimo patrigno. Icardi, nella sua missiva, si sarebbe anche lamentato del fatto che Wanda Nara avrebbe dato diverse informazioni alla stampa. Proprio il contenuto di questa lettera sarebbe stato decisivo per siglare la pace tra moglie e marito, e adesso la crisi sembra superata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ora, non resta che attendere di capire se ci sarà un nuovo episodio di questa telenovela che ha appassionato molte persone.

La coppia festeggia il compleanno della figlia

Nelle sue Instagram Stories, Wanda Nara si mostra felice e appassionata insieme al marito Mauro Icardi. Ma l'argentina, sul noto social network, sta celebrando anche il compleanno della figlia Isabel.

La bimba compie 5 anni ed è la secondogenita di Icardi, la quintogenita per la Nara. Infatti, il calciatore del Paris Saint Germain si è da sempre mostrato molto paterno anche con i bimbi che l'argentina ha avuto con Maxi Lopez. Dunque, la famiglia Icardi adesso può lasciarsi alle spalle i gossip delle ultime settimane e oggi 27 ottobre si penserà solo ai festeggiamenti per il compleanno della piccola di casa. Anche perché per Icardi la priorità assoluta restano i 5 bimbi: "Do la vita per i miei figli, per renderli felici", avrebbe scritto l'argentino nella lettera pubblicata dai media argentini.