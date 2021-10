Soleil Sorge si è sentita male all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'ex protagonista di Uomini e donne continua ad essere al centro dell'attenzione per il suo modo di fare e le dinamiche che è stata in grado di creare in queste settimane nel reality show. Eppure, i telespettatori che oggi si sono collegati per seguire la diretta 24 ore su 24 del GF Vip, hanno avuto modo di notare l'assenza in casa della giovane influencer. Il motivo? Ha scelto di riposarsi dopo aver avuto una reazione allergica.

Che fine ha fatto Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip?

Nel dettaglio, i tanti spettatori che seguono quotidianamente la diretta live 24 ore su 24 del Grande Fratello Vip 6, si sono accorti del fatto che Soleil non fosse presente nelle immagini trasmesse in tv.

In tanti si sono chiesti che fine avesse fatto l'ex protagonista di Uomini e donne, dato che non si trovava neppure in confessionale e la sua presenza all'interno della casa non passa mai inosservata.

A fare un po' di chiarezza su quanto è accaduto, ci ha pensato Manila Nazzaro, la quale ha svelato che Soleil non si è sentita bene e per la giornata di oggi ha scelto di riposarsi.

Manila, infatti, stava raccontando agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip quanto fosse accaduto a Soleil Sorge. La giovane ragazza ha dovuto fare i conti con una pesante reazione allergica probabilmente dopo aver mangiato qualcosa che le avrebbe fatto del male.

La verità su Soleil per la poca presenza in casa

Per questo motivo, quindi, l'ex protagonista di Uomini e donne ha dovuto prendere un antistaminico e per la giornata di oggi ha scelto di "staccare un po' la spina" e di riposarsi.

Ecco perché, dalle immagini della diretta del GF Vip 6 di oggi, Soleil non è molto presente: si trova in camera da letto e per il momento vuole pensare a se stessa e a rimettersi in forza in vista delle prossime giornate che la attendono all'interno della casa più spiata d'Italia.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per la bella Soleil, a tenere banco in queste ore tra le mura domestiche del Grande Fratello Vip 6, sono le vicende di Gianmaria e Sophie Codegoni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il nuovo bacio tra Sophie e Gianmaria al GF Vip 6

I due, infatti, pare che abbiano scelto di lasciarsi andare al loro sentimento e a quello che sta nascendo nel corso di queste settimane di permanenza all'interno della casa di Cinecittà.

Proprio nella serata del 25 ottobre, tra Gianmaria e Sophie c'è stato un nuovo intenso bacio.

Questa volta, però, i due non si sono nascosti sotto le coperte ma hanno scelto di fare tutto alla luce del giorno.

Il bacio tra Gianmaria e Sophie, infatti, è arrivato sotto gli occhi vigili di Alex e Davide che si sono "complimentati" con la nuova coppia.