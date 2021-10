Dopo le voci di una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, portate in auge da Alessandro Rosica e arricchite di particolari da Deianira Marzano, il compagno della show-girl argentina è tornato a farsi vivo sui social pubblicando una foto con una didascalia che ha fatto aumentare i dubbi dei fan circa lo stato sentimentale in cui versa la coppia. Antonino ha mostrato Belen di schiena mentre tiene in braccio la piccola Luna Marì. Il commento di Spinalbese sembra essere un inno alla volontà di stare sempre insieme, nonostante tutto, ma qualche utente ha insinuato il dubbio che si tratti solo della voglia di stare con la figlia.

La didascalia criptica di Antonino

'Anche se prendessi un ergastolo, sto con te, finché non mi seppelliscono, sto con te, voglio viver sempre il brivido di star con te', ha scritto Spinalbese sul suo profilo Instagram prendendo in prestito i versi del giovane cantante Blanco. La didascalia era posta a corredo di uno scatto particolare: Belen compare di spalle, per cui il suo volto non si vede, mentre è inquadrato il bel volto della piccola Luna. Lo scatto è stato fatto di certo ieri: a conferma di ciò ci sono le Stories di Rodriguez, in cui madre e figlia sono vestite nello stesso modo. Ma la domanda che si sono posti i follower della coppia è: a chi è rivolto il messaggio lanciato da Antonino?

Se inizialmente i fan avevano pensato ad una riappacificazione dopo la presunta crisi, poi il fatto che Belen fosse presente solo di schiena ha fatto pensare che forse la volontà di stare insieme, nonostante tutto e tutti, fosse rivolta alla piccolina che ha appena 4 mesi di vita. Nessuno può sapere la verità se non i diretti interessati, sta di fatto che fino ad ora nessuno dei due si è espresso sulla questione in termini chiari, ma solo attraverso messaggi abbastanza criptici che stanno aumentando ancora di più l'interesse sula questione.

E' ancora crisi tra Belen e Antonino?

Infatti, anche Belen nella giornata di ieri ha postato delle Instagram Stories che hanno lasciato i suoi fan un po' perplessi. La show-girl argentina ha affermato, attraverso la citazione di una canzone, che è meglio stare single fino a quando non si trova la vera anima gemella. Certo il messaggio non è rassicurante: Rodriguez ha voluto confermare in questa maniera un periodo buio?

Tante domande, poche risposte.

Non resta che attendere la prossime dichiarazioni di Belen e Antonino che, nonostante tutto, restano i genitori della piccola Luna. La crisi, qualora fosse realmente in atto, potrebbe comunque essere superata, tanto più che Belen ha sempre speso parole più che positive per il suo compagno, tanto da volerlo rendere padre dopo pochi mesi di conoscenza e frequentazione.