Wanda Nara e Mauro Icardi si sarebbero lasciati: la notizia arriva direttamente dal profili Instagram della showgirl argentina. "Hai rovinato un’altra famiglia per una t..." ha scritto e poi rimosso l'ex compagna di Maxi Lopez. "Mi sono separata" avrebbe poi rivelato la donna alla stampa argentina.

Le parole di Wanda lascerebbero presagire a un tradimento dell'attaccante del Paris Saint Germain. Nel frattempo la signora Nara ha cancellato le foto che la ritraggono con il calciatore e gli ha tolto anche il "segui" sui social.

Intanto l'attaccante, secondo alcune indiscrezioni di mercato, sarebbe stato contattato anche dal Newcastle dopo l'arrivo del fondo saudita Pif nella società dei Magpies.

Il passato in Italia di Icardi

Icardi ha avuto dalla sua relazione con Wanda due figli: Francesca e Isabella. Il rapporto tra i due è stato sempre molto intenso, infatti, lei ha svolto anche il ruolo di sua agente. Proprio questo, però, sarebbe stato il motivo che avrebbe allontanato l'ex Sampdoria dall'Inter.

L'argentino, dopo le rivelazioni della moglie sul rapporto con Ivan Perisic, sarebbe stato messo in discussione nello spogliatoio nerazzurro, dal quale è poi uscito definitivamente per aver rotto il suo rapporto con l'ex tecnico Luciano Spalletti. Quando è poi arrivato Antonio Conte, il classe 1993 non è stato particolarmente considerato nel progetto nerazzurro. I dirigenti, infatti, in quella estate decisero di virare sull'acquisto di Romelu Lukaku e cedere il bomber di Rosario al Paris Saint Germain con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Condizione della quale si è poi avvalsa la società transalpina garantendo alle casse degli Zhang circa 50 milioni di euro più bonus.

Rumor di mercato su Icardi

Icardi sarebbe stato anche vicino al ritorno in Italia perché la Juventus, come ha spesso riportato anche Sky Sport, avrebbe voluto un attaccante in grado di garantire almeno venti gol a stagione dopo la partenza di Cristiano Ronaldo.

L'argentino, nonostante la fitta concorrenza dovuta alla presenza in squadra di Neymar, Kylian Mbappe e Lionel Messi, ha deciso di rimanere per giocarsi le sue carte. Il tecnico Mauricio Pochettino gli ha sempre dato fiducia e anche nel match giocato venerdì 15 ottobre lo ha schierato in campo dal primo minuto. L'attaccante è stato fondamentale per il rigore concesso sul risultato di 1-1, poi siglato dal compagno francese.

I rumor dall'Inghilterra, però, sarebbero sempre più fitti perché il Newcastle ha in mente un progetto molto ambizioso. Il principe Bin Salman non ha assolutamente problemi di cassa e potrebbe decidere di affidare la guida tecnica all'ex Inter Antonio Conte. Il valore dell'attaccante sarebbe di circa 50 milioni di euro.