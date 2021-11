Gli spoiler della telenovela spagnola Una vita sono ricchi di sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 15 al 19 novembre, Genoveva Salmeron farà di tutto pur di impedire che Felipe recuperi i suoi ricordi e penserà di tenerlo lontano dai suoi conoscenti per un po' di tempo: dopo che l'uomo sarà dimesso dall'ospedale, infatti, Genoveva eviterà di portarlo a casa e lo accompagnerà in una stazione termale, così da affrontare al meglio la sua convalescenza.

Nel frattempo Maite tornerà da Camino e le dichiarerà il suo amore, sarà così che le due donne torneranno insieme.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva vuole impedire che Felipe recuperi la memoria

Nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva penserà di portare Felipe in una stazione termale, per affrontare al meglio la sua convalescenza. In realtà, la Salmeron vorrà tenere Felipe lontano da amici e parenti, per impedire all'uomo di recuperare la memoria. Intanto Bellita perderà definitivamente la voce, nonostante le cure del dottor Puerta e per il momento sarà impossibilitata a cantare.

Dopo esser stato eletto deputato del parlamento spagnolo, Antonino non verrà visto di buon occhio da Ramon: a destare preoccupazione sarà l'atteggiamento assai presuntuoso dell'uomo. Susana, invece, scoprirà che Armando dovrà partire per una missione diplomatica segreta.

Josè scopre che il tonico di Bellita non ha valore

Laura confesserà Genoveva di essere preoccupata per la sua incolumità e per quella di sua sorella, ma la Salmeron cercherà subito di tranquillizzarla e le dirà di attenersi al piano.

Nel frattempo Alodia, Casilda e le altre domestiche doneranno i propri risparmi a Jacinto. Grazie ai soldi raccolti, infatti, l'uomo riuscirà ad acquistare un biglietto del treno per Marcelina, la quale sarà desiderosa di far visita allo zio malato.

Velasco, intanto, parlerà con Genoveva e si convincerà del fatto che Felipe sia davvero in fin di vita.

Alodia, invece, rivelerà a Josè di aver visto il dottor Puerta con uno strano individuo. Sarà così che Dominguez deciderà di indagare meglio e scoprirà che il tonico di Bellita, in realtà, non è una medicina e non ha alcun valore.

Maite dichiara il suo amore a Camino

Marcelina ringrazierà gli amici della soffitta per la colletta: con i soldi ricevuti, infatti, la donna potrà dire addio allo zio Fulgencio. Nel frattempo arriverà il compleanno di Camino, durante il quale la stessa festeggiata e Anabel faranno incontrare Felicia e Marcos. Bacigalupe, intanto, approfitterà della situazione venutasi a creare per fare una proposta a Felicia. In seguito Maite si presenterà a casa di Camino e dichiarerà il suo amore alla giovane, poi le prometterà che niente e nessuno potrà mai più separarle.

Nel frattempo Sabina e Roberto parleranno di uno strano piano, per abbattere una parete della cantina del ristorante, ma le due agiranno all'insaputa di Miguel e dei vicini del quartiere.

Josè, intanto, verrà a scoprire che il tonico di Puerta in realtà non vale nulla, ma nessuno saprà come poter rintracciare il truffatore. Infine, Alodia verrà a sapere che anche Jacinto è stato truffato dal finto dottore e lo comunicherà ai Domínguez.