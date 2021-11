Alex Belli si è lasciato andare ad una confidenza personale al GFVip. Parlando con Sophie Codegoni, l'attore ha precisato di non provare alcuna attrazione nei confronti di Soleil Sorge. Il diretto interessato non ha nascosto la complicità con la coinquilina, ma al tempo stesso ha spiegato che si tratta solo di una bellissima amicizia.

Le parole del gieffino

Domenica 7 novembre, Alex si è ritrovato in giardino a parlare con Sophie. Tra i vari argomenti affrontati dall'attore, c'è stato anche il capitolo legato all'amicizia con Soleil Sorge. Il diretto interessato è stato perentorio sui baci scambiati con la 27enne italo-americana: "Io in quel bacio non ho sentito nulla".

Alex ha sostenuto di essersi lasciato andare per gioco, per questo sente di non avere mancato di rispetto a sua moglie Delia.

Il 38enne non ha negato che con Sorge ci sia una certa complicità al Grande Fratello Vip. Tuttavia, Belli è stato chiaro su Soleil: "Per me è una sorella e non mi attrae". Nel prosieguo del suo monologo, il diretto interessato ha confidato di non avere mai provato un'attrazione fisica verso la coinquilina, altrimenti avrebbe smesso di dormire in stanza con lei e condividere lo stesso letto. Come riferito da Alex, al Reality Show ci sono le telecamere h24, quindi se non fosse come detto da lui sarebbero state riprese delle scene in cui aveva reazioni fisiche. Dal momento che nulla di tutto questo è stato immortalato, Belli sente di essere nel giusto.

Katia striglia Belli

Nelle scorse ore, Katia Ricciarelli aveva espresso un giudizio piuttosto duro sul comportamento di Alex Belli. Scedendo nel dettaglio, la soprano aveva criticato l'attore per avere fatto passare Soleil come una "rovina famiglie". A detta di Katia, Alex non può comportarsi come se fosse single giustificando di essere sempre stato un uomo "giocherellone".

Per Ricciarelli, Belli dovrebbe prendersi le sue responsabilità: "Scendi dal piedistallo". Infine, la 75enne ha invitato il coinquilino a non dormire più in stanza con Soleil in modo da evitare la gelosia di sua moglie Delia.

Delia Duran gelosa

Nella 16^ puntata del Grande Fratello Vip, Delia Duran è entrata nella casa per avere un confronto con il marito e con Soleil Sorge.

La modella è andata su tutte le furie, a causa del bacio scambiato con la 27enne italo-americana durante la festa di Halloween.

L'attore, prima aveva baciato Soleil, poi Sophie e infine, aveva chiesto al duo Sorge-Codegoni di scambiarsi un bacio. A detta dell'attore, il bacio aveva un significato cinematografico. Delia, però, sembra non averla affatto pensato in quel modo. Per questo motivo Duran, ha invitato Soleil a non dare corda agli uomini sposati e ha esortato il marito a tornare quello che era prima di entrare al reality show.