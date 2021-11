Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda domenica 14 novembre dalle ore 14 su Canale 5. I colpi di scena non sono mancati e i retroscena di questa nona puntata rivelano che durante le pubblicità ci sono stati dei momenti di tenerezza per la coppia Albe-Serena e poi ancora spazio per una dichiarazione inaspettata da parte di Luca D'Alessio.

Retroscena Amici 2021 nona puntata: Serena e Albe sempre più complici

Nel dettaglio, secondo i retroscena legati alla registrazione della nona puntata di Amici 2021 e riportati dagli spettatori e fan social che hanno avuto modo di assistere alle riprese in studio, tra Serena e Albe continua a esserci un ottimo feeling.

Durante la pubblicità, infatti, tra i due allievi di questa edizione non sono mancati i momenti di tenerezza, infatti si sono scambiati dei nuovi baci. Poi all'uscita dallo studio, al termine della registrazione, i due si sono tenuti per mano per rientrare di nuovo in casetta.

Occhi puntati, però, anche su un'altra coppia che potrebbe formarsi nel corso di queste settimane ad Amici 21. Trattasi di Carola e Luigi.

Sempre secondo i retroscena legati alla nona puntata del talent show, c'è stato un momento in cui Carola stava per "strozzarsi" con dell'acqua che le è andata di traverso.

Luca D'Alessio si 'dichiara' a Giulia ad Amici 21

Per fortuna nulla di grave, dato che la ragazza si è messa a ridere proprio con Luigi e successivamente il cantante l'ha aiutata anche a slacciarsi la gonna al termine di una coreografia.

Ebbene, i telespettatori che hanno assistito alle riprese della nona puntata di Amici 21 hanno notato degli sguardi complici tra i due allievi. Nascerà del tenero nel corso delle prossime settimane di permanenza nella scuola?

Occhi puntati anche su Luca D'Alessio che questa settimana è stato protagonista del momento "dimmi la verità".

Il cantante, infatti, ha scritto un bigliettino in cui faceva degli apprezzamenti in forma anonima sulla ballerina professionista Giulia Pauselli.

Tommaso sconfortato: retroscena Amici 21 registrazione nona puntata

"Hai dei bei dorsali": è la frase scritta dal figlio di Gigi D'Alessio per dimostrare il suo apprezzamento a Giulia e in un certo modo "dichiararsi".

Sebbene la frase dovesse restare anonima, le talpe presenti alla registrazione di Amici 21 hanno scoperto che a scriverla è stato proprio il giovane Lda.

Occhi puntati anche su Tommaso: a quanto pare, infatti, nel corso della registrazione di questa nona puntata del pomeridiano ha avuto un vero momento di sconforto durante la pausa pubblicitaria.