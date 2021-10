Mercoledì 20 ottobre, è stata registrata la 6ª puntata di Amici21. Flaza è stata eliminata dalla sua insegnante. Stando alle indiscrezioni sul web Lorella Cuccarini avrebbe “cacciato” la sua allieva per avere infranto le regole del programma.

Cuccarini elimina Flaza definitivamente

La sesta puntata di Amici21, in onda domenica 24 ottobre su Canale 5, è stata registrata. Stando agli spoiler presenti sul web, il talent show condotto da Maria De Filippi ha visto ospiti Pio e Amedeo e Alessandra Amoroso. In particolare, i comici pugliesi nel corso del loro intervento sono riuscito a far baciare Raimondo Todaro e Francesca Tocca.

Successivamente ha preso la parola Lorella Cuccarini. L’insegnante di canto ha deciso di prendere un provvedimento drastico nei confronti di Flaza. A quanto pare, la cantante avrebbe nuovamente infranto il regolamento. Nel dettaglio, la ragazza in sarebbe presentata in ritardo durante la prova dei costumi di scena. Motivo che avrebbe mandato su tutte le furie l’insegnante che, a sua volta ha deciso di eliminare definitivamente la sua allieva.

Risultati sulla sfida di canto

Archiviata l’eliminazione di Flaza, Rudy Zerbi ha preso la parola. Il professore di canto ha deciso di sostituire Giacomo per dare una possibile a Simone. L’insegnante di era preso una settimana di tempo per valutare i due allievi.

Le anticipazioni parlano anche di due sfide proposte da Anna Pettinelli. La prima ha visto Tommaso contro Marco, con tanto di vittoria dell’allievo di Cuccarini. La seconda invece, ha coinvolto Rea che ne è uscita vincitrice.

In occasione della sesta puntata di Amici21, tutti gli allievi di canto si sono dovuti esibire nei loro inediti.

Tommaso - ultimo classificato - la prossima settimana sarà in sfida.

Anticipazioni sui ballerini

Per quanto riguarda le anticipazioni relative ai ballerini, l’esibizione di Guido non sarebbe piaciuta né a Raimondo Todaro né a Veronica Peparini. Serena invece, ha effettuato una coreografia di hip pop in coppia con Christian: l’esibizione di due allievi avrebbe riscosso un certo entusiasmo in Todaro-Peparini e Alessandra Celentano.

Per quanto riguarda l’allieva di Todaro, è stato m’andrò in onda un video da Maria De Filippi: la ragazza si sarebbe baciata con Albe.

Infine, Carola - allieva della maestra Celentano - ha portato in scena una performance di neoclassico. Dario Schirone - allievo di Veronica Peparini - ha portato un’esibizione sulle note di “Quando finisce un amore”. Christian ha portato in scena una coreografia di hip pop mentre Mattia ha ballato con Francesca Tocca.