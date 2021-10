Scatta il primo bacio vero alla corte di Maria De Filippi, ad Amici 21: stiamo parlando del cantante Albe, unico allievo di Anna Pettinelli, e della ballerina, allieva di Raimondo Todaro, e odiata dalla Celentano, Serena. Quando scatta un bacio in un talent show avviene anche immediata la reazione dei fidanzati che guardano da casa il programma.

Stando alle ultime news, sembrerebbe che il cantante Albe sia "fidanzato" fuori dal programma, e pare proprio che la ragazza in questione, che si chiamerebbe Giulia, abbia commentato le anticipazioni della puntata che vedremo domenica, 24 ottobre su Canale 5, dove sarà mandato in onda un video che riguarda le nuove coppie di Amici 21, con il tanto chiacchierato bacio fra il cantante e la ballerina.

La presunta fidanzata del sosia di Sangiovanni pare abbia fatto una storia su sul profilo instagram, successivamente cancellata dalla stessa.

In seguito, un amico e produttore del cantante in gara ha spiegato che in realtà Albe non ha una "fidanzata" fuori dal programma bensì una ex- fidanzata. Infatti ha comunicato che Alberto è single e che all'inizio del programma, ovvero un mese fa, in una puntata era in videochiamata con quella che era la sua fidanzata, e che poi successivamente si sarebbero lasciati.

Chi è Albe, all'anagrafe Alberto La Malfa, cantante di Amici 21

Bresciano, cantante di Amici 21 nella squadra di Anna Pettinelli, Albe è giovanissimo: infatti ha solo 22 anni. Il vero nome è Alberto La Malfa, e non si occupa solo di musica ma studia anche, infatti è iscritto a Economia presso l'Università Cattolica di Cremona, ed è molto legato a un pupazzo a forma di coccodrillo che aveva nella prima puntata di Amici.

Infatti glielo ha regalato il padre con il quale condivide la stessa passione musicale. Lo porta sempre con sé ed era inevitabile che lo portasse anche in questa avventura musicale.

Alberto è sempre stato appassionato di musica fin dalla tenera età, ma ha iniziato solo durante la pandemia, e la conseguente reclusione, a scrivere di musica e sono nati i sui primi testi che ha portato alla corte di Anna Pettinelli, la quale lo ha subito voluto con sé.

Si è anche cimentato come dj nella zona in cui vive.

Il suo primo singolo, dal titolo Tratti, uscito su Spotify nel 2020 ha raggiunto un buon successo.

Chi è Serena Carella di Amici 21, la ballerina scelta da Raimondo Todaro

Giovanissima e bellissima, classe 2002, Serena Carella è l'allieva di ballo di Amici 21, scelta da Todaro nella sua squadra.

Serena studia danza da oltre 13 anni ed è una sua grande passione tale da spingerla a partecipare ai provini di Amici 21 pur non piacendo fisicamente alla maestra Celentano. Fa parte della compagnia di ballo francese, Compagnia Giovanni Martinat in Nuova Aquitania.

Si definisce socievole e determinata a perseguire il suo sogno di divenire una professionista nel mondo della danza, mentre non si hanno notizie della sua situazione sentimentale, anche se in casetta ha già dato qualche bacio di troppo che vedremo domenica prossima in puntata.