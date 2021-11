Nella giornata di mercoledì 10 novembre c'è stata la registrazione della nona puntata di Amici, che andrà in onda domenica 14 novembre. Nel corso delle nuove riprese ci sono stati colpi di scena e novità. Infatti, la ballerina Serena si è infortunata e non ha potuto esibirsi. Per quanto riguarda le sfide, Ale ha perso ed ha dovuto lasciare la scuola, mentre Lda e Guido sono riusciti a vincere e a mantenere il loro banco alll'interno della scuola. Gli ospiti in studio sono stati J-Ax, che ha votato le esibizioni dei cantanti, facendo una sua classifica personale di gradimento.

Luca D'Alessio ha ricevuto 8 ed è stato il primo in classifica. Inoltre, è tornato nella scuola in qualità di ospite, una vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi: Aka 7even.

Amici, nona puntata del 14/11: Serena non può ballare

Nella nuova registrazione di Amici, Serena Carella non ha potuto danzare a causa di un infortunio avuto precedentemente. La ballerina avrebbe dovuto eseguire un passo a due che la professoressa di danza Alessandra Celentano le aveva assegnato già da qualche settimana. A causa di un problema fisico, pertanto, l'allieva del programma di Maria De Filippi non ha potuto fare l'esibizione durante la puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 14 novembre.

Amici, anticipazioni prossima puntata: Ale eliminata, Guido e Lda vincono le sfide

Nelle ultime riprese di Amici ci sono state alcune sfide fra gli allievi del talent Mediaset e alcuni ragazzi arrivati in studio per provare a conquistare un banco nella scuola. Ale ha avuto la peggio, perché ha perso ed ha dovuto abbandonare la sua corsa verso il serale, mentre Guido ed Lda hanno vinto e hanno conservato il loro posto nel programma di Canale 5.

Guido, infatti, durante la settimana aveva ricevuto la busta rossa da Peparini, mentre Luca D'Alessio era stato messo in sfida, ancora una volta, da Anna Pettinelli.

Amici, ospiti della nona puntata: J-ax e Aka Seven

Durante la registrazione della nona puntata di Amici, inoltre, il giudice dell'esibizione dei cantanti è stato J-Ax.

Il rapper ha stilato la sua classifica di gradimento degli allievi e, nelle ultime tre posizioni, c'erano Simone, Alex e Tommaso, mentre Luca D'Alessio si è aggiudicato il primo posto. Nelle nuove riprese, inoltre, è tornato un vecchio allievo del talent: Aka 7even. Non sono mancati anche momenti leggeri e, come accaduto nella precedente puntata, in studio sono stati scoppiati i palloncini scritti dai ragazzi e due erano indirizzati a Giulia Pauselli, con un complimento sul suo fisico. La nona puntata di Amici andrà in onda, come di consueto, su Canale 5, domenica 14 novembre.