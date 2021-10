Lo scorso 13 ottobre è stata registrata la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda questa domenica 17 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

Grande attesa per scoprire il destino della cantante Flaza, dopo le ripetute violazioni del regolamento. La sua coach Lorella Cuccarini, ha deciso di darle una seconda chance e pertanto, l'allieva non verrà cacciata dal programna bond molto auspicavano. Nel corso della registrazione, due allievi hanno perso le sfide e sono stati costretti a lasciare la Scuola.

Amici 2021: che fine ha fatto Flaza?

Dopo la cacciata di Inder da parte della sua coach Anna Pettinelli, i fan di Amici si aspettavano lo stesso trattamento anche per Flaza. La ragazza infatti, come il suo collega cantante, si era resa protagonista di ripetute violazioni al regolamento della Scuola, soprattutto in merito all'uso del telefono fuori orario e al ritardo alle lezioni.

Ciò che più aveva colpito il pubblico, era il fatto che Flaza avesse dimostrato di non aver capito la gravità delle sue azioni, attaccando invece la produzione per il montaggio dei filmati. Per questo, anche in rete, parte del pubblico l'aveva attaccata dandole della maleducata e della persona irrispettosa.

Anticipazioni Amici: Lorella Cuccarini non caccia Flaza

Ne era seguita una ramanzina di Maria De Filippi a tutta la classe di Amici 2021. La padrona di casa aveva cercato di far capire a tutti l'importanza del rispetto delle regole e soprattutto per il lavoro di tutti quanti. Ciò detto, mentre Anna Pettinelli ha deciso di mandare a casa Inder, non si è saputo nulla del destino di Flaza sino a poche ore fa.

Le ultime novità provengono proprio dall' ultima registrazione della puntata che andrà in onda domenica 17 ottobre su Canale 5.

Da quanto si apprende, la ragazza non è stata cacciata da Amici 2021. La registrazione è iniziata proprio con lei e con Lorella Cuccarini. La coach ha deciso di non eliminare Flaza, giustificando la sua scelta con il fatto che eliminarla in questo momento, rappresenterebbe un fallimento per lei.

Lorella dà una seconda chance a Flaza, per lei ancora maglia sospesa

Ancora una volta, da brava "mamma chioccia", come la chiama Alessandra Celentano, Lorella ha voluto dare una seconda possibilità a Flaza.

Va detto che la punizione per l'allieva non è ancora terminata, visto che Flaza ha ancora la maglia sospesa e pertanto ha dovuto abbandonare lo studio di Amici.

Anna Pettinelli non è stata d'accordo con la decisione di Lorella, visto che lei per molto meno, ha cacciato Inder. Nel corso della registrazione infine Elisabetta e Matt sono stati eliminati dopo aver perso le rispettive sfide.