Prosegue l'appuntamento con Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che quest'anno sta andando in onda di domenica pomeriggio su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti la programmazione delle prossime puntate rivelano che ci saranno delle modifiche, dato che per il mese di dicembre è previsto un periodo di stop che riguarderà non solo il talent show, ma anche altre trasmissioni in onda su Canale 5 in daytime.

Stop Amici 21: cambio programmazione dicembre 2021

Nel dettaglio, quest'anno Mediaset ha scelto di modificare la programmazione di Amici 21 posticipandolo dal sabato alla domenica pomeriggio.

Quella che inizialmente doveva essere una modifica temporanea alla programmazione del talent show, alla fine si è trasformata in una collocazione ufficiale, dato che il programma proseguirà la sua messa in onda sempre di domenica pomeriggio.

Intanto, però, le anticipazioni riguardanti la programmazione delle prossime puntate rivelano che ci saranno delle novità, dato che per il mese di dicembre è previsto uno stop.

I palinsesti di Canale 5 nell'ultimo mese del 2021 subiranno delle sostanziali modifiche, in vista soprattutto del periodo delle festività natalizie.

Di conseguenza Amici 21 sarà uno di quei programmi che sarà sospeso a ridosso del periodo natalizio e che osserverà un turno di stop.

Le puntate domenicali di Amici sospese per la sosta natalizia

Gli appuntamenti della domenica pomeriggio, infatti, saranno cancellati dal palinsesto Mediaset per qualche settimana, così come verrà stoppato anche l'appuntamento in daytime in onda tutti i giorni su Canale 5, subito dopo Uomini e donne.

Un periodo di pausa per il talent show di Maria De Filippi che, tuttavia, tornerà in onda regolarmente a partire dal mese di gennaio 2022, come sempre con le nuove puntate trasmesse nel daytime domenicale e poi con la striscia del daily trasmessa sempre sulla rete ammiraglia del Biscione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il 2022 segnerà anche il ritorno del serale di Amici 21, che come da tradizione concluderà la sua messa in onda nella fascia serale.

Stop anche per Uomini e donne e Pomeriggio 5 a dicembre 2021

Tuttavia il talent show non sarà l'unico programma che subirà delle modifiche alla programmazione per il mese di dicembre e sarà sostituito da film per diverse settimane.

Le novità della programmazione Mediaset, infatti, riguarderanno anche Uomini e donne, che sempre durante il periodo delle feste di Natale sarà sospeso dal palinsesto pomeridiano.

Stessa sorte anche per Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso che sarà in pausa per qualche settimana, salvo poi tornare a gennaio 2022.