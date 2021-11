Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda durante il mese di novembre 2021 su Canale 5, si preannunciano dense di sorprese. Occhi puntati in primis sulla dama Ida Platano, la quale sembrava aver trovato l'uomo della sua vita. Con Diego, infatti, tutto procedeva nel migliore dei modi fino a quando il cavaliere non l'ha mollata. Spazio anche alle vicende di Gemma, la quale sarà a dir poco disperata per l'addio di Costabile e non riuscirà a darsi pace.

Ida sceglie Diego: anticipazioni Uomini e donne novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Ida annuncerà la sua decisione di conoscere meglio Diego fuori dal programma e quindi, per questo motivo, si dirà pronta a dire addio alla trasmissione.

Ida e Diego si ritroveranno così a centro studio, pronti a coronare il loro sogno d'amore, con tanto di cascata di petali rossi, che segnerà l'inizio di questa nuova favola d'amore.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, fino a quanto la dama non deciderà di riaprire il discorso con Tina Cipollari e di fare chiarezza su alcuni punti che ha lasciato in sospeso.

L'addio di Diego deluso da Ida Platano

Per Diego sarà davvero troppo, dato che Ida preferirà parlare con Tina piuttosto che concentrarsi sull'inizio di questa relazione.

Le anticipazioni di Uomini e donne di novembre rivelano che, a quel punto, Diego spiazzerà tutti annunciando di non voler più andare via dalla trasmissione con Ida e, in lacrime, mollerà definitivamente la dama.

Un duro colpo per Ida anche se, l'addio di Diego si rivelerà definitivo: gli spoiler delle prossime puntate del programma Mediaset, rivelano che anche nell'ultima registrazione del programma dei sentimenti di Canale 5, Diego ha confermato la sua intenzione di chiudere con Ida e quindi entrambi hanno intrapreso due strade differenti.

Gemma disperata per Costabile: anticipazioni U&D novembre

Situazione "disperata" anche per Gemma Galgani. Le anticipazioni di Uomini e donne di novembre rivelano che la dama torinese non riuscirà a dare una svolta alla sua vita sentimentale, sebbene credeva di aver trovato il suo principe, dopo aver conosciuto Costabile.

Il cavaliere, invece, stufo delle critiche e delle lamentale della dama Gemma, ha scelto di mettere la parola fine a questa relazione e così ha chiuso ogni tipo di rapporto con la dama.

La reazione di Gemma, però, non sarà delle migliori e nel corso delle prossime puntate del trono over, la dama apparirà disperata e soprattutto dimostrerà di non volersi arrendere dato che in più occasioni si ritroverà a centro studio per avere ulteriori confronti con Costabile.

Andrea Nicole non si arrende con Ciprian: spoiler U&D

Spazio anche alle vicende di Andrea Nicole che, nel corso delle prossime puntate si ritroverà a fare i conti con l'addio di Ciprian, deluso dal suo atteggiamento e per questo motivo desideroso di mettere la parola fine a questa conoscenza.

La tronista, però, non si arrenderà facilmente e deciderà di mettersi in gioco al 100%, andando da Ciprian e convincendolo a ritornare in trasmissione e quindi a portare a termine il suo percorso, in vista della fatidica scelta finale.