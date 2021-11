Tra le protagoniste di Amici 21 che sono riuscite a "lasciare un segno" vi è sicuramente Flaza, la cantante che qualche settimana fa è stata cacciata via dalla prof Lorella Cuccarini, dopo aver ripetutamente infranto le regole della scuola. Un addio che ha scatenato non poche polemiche anche sui social, dove in tanti continuano a rinfacciare a Flaza quanto sia stata "poco furba" a sfruttare questa possibilità che le era stata data. La reazione della cantante, però, non si è fatta attendere e questa volta ha messo in discussione anche il programma stesso.

Il ritorno di Flaza dopo essere stata cacciata da Amici 21

Nel dettaglio, dopo essere stata cacciata da Amici 21 per volere della sua prof Lorella Cuccarini, complice il mancato rispetto delle regole stabilite dalla produzione del talent show, Flaza ha ripreso in mano il suo percorso e la sua carriera, fuori dalla scuola di Maria De Filippi.

In questi giorni, l'ormai ex allieva del talent show Mediaset, ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo "Nuvole" e presentandolo sui social, si è ritrovata a fare i conti con nuovi attacchi da parte di chi l'ha conosciuta nel programma di De Filippi e non ha perso occasione per criticarla.

Ancora polemiche contro Flaza: il botta e risposta social

Qualcuno, infatti, è tornato a sentenziare contro l'atteggiamento assunto da Flavia (questo il suo vero nome) all'interno della scuola di Amici, ribadendo che sarebbe stata "poco intelligente" a non sfruttare nel migliore dei modi questa immensa vetrina mediatica.

"Te la sei giocata malissimo ad Amici. Purtroppo hai sprecato una vetrina pazzesca", ha sbottato un fan di Flaza sui social in merito alla sua esperienza finita malissimo, nella scuola di Canale 5.

Immediata la reazione di Flaza che, senza troppi giri di parole, ha risposto a questa sua fan polemica e non ha risparmiato neppure una frecciatina rivolta al programma stesso.

La frecciatina di Flaza rivolta contro Amici 21

"Mi fate molto ridere voi che credete a tutto quello che passa in tv, come fosse religione. Ti abbraccio", ha risposto la cantante aggiungendo che esiste anche una vita fuori da Amici.

Sta di fatto, però, che con questo suo commento piccato, Flaza ha velatamente messo in discussione quanto sarebbe stato trasmesso in televisione in merito al suo caso, prima di arrivare alla squalifica immediata dalla scuola.

Insomma la cantante è arrivata a mettere in dubbio e in discussione il celebre talent show di Maria De Filippi e, a questo punto, non si esclude che la conduttrice stessa oppure la prof Cuccarini, possano far chiarezza e rispondere per le rime a Flaza.