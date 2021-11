Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e arrivano le prime anticipazioni riguardanti l'ottava puntata di questa edizione, che andrà in onda domenica 7 novembre come sempre alle 14:00 su Canale 5. Al centro dell'attenzione ci sarà il percorso del giovane Luca D'Alessio, in arte LDA, che questa settimana rischierà seriamente di essere eliminato dalla scuola di talento di Maria De Filippi, per volere della prof Anna Pettinelli, che non apprezza affatto il suo stile.

Anticipazioni Amici 21 di domenica 7 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti l'ottava puntata di Amici 21 prevista per questa domenica pomeriggio su Canale 5, rivelano che i concorrenti rimasti in gara torneranno in studio, pronti a sfidarsi per riuscire a riconquistare la riconferma della loro maglia e per poter proseguire con il loro percorso.

I colpi di scena, però, non mancheranno e grande attenzione sarà incentrata sulle sorti del giovane Luca D'Alessio, che continua ad essere al centro di accese polemiche, aizzate in studio soprattutto dalla prof Anna Pettinelli.

Fin dal primo momento, Anna ha puntato il dito contro il giovane figlio di Gigi D'Alessio, ritenendo che non fosse all'altezza della situazione e soprattutto idoneo per portare avanti questo percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Luca D'Alessio messo a rischio eliminazione dalla prof Pettinelli

Ebbene, in vista dell'ottava puntata del talent show di questa domenica pomeriggio, la prof Pettinelli ha scelto di mettere a rischio il cammino di LDA all'interno della scuola, tanto da mandarlo in sfida diretta.

La prof ha fatto recapitare una "busta rossa" a Luca all'interno della scuola, comunicandogli il fatto che in queste settimane ha avuto modo di apprezzare un giovane artista, che si chiama Ema e che vorrebbe portare a tutti i costi tra i banchi di scuola di Amici 21.

"Ha una voce pazzesca. Canta in maniera classica ma è talmente intonato e potente da riuscire ad impressionarmi", ha ammesso la prof Pettinelli.

Rischio eliminazione per Luca: anticipazioni Amici 21 del 7 novembre

E così, in vista dell'ottava puntata di Amici, Anna ha scelto di mandare in sfida diretta Luca D'Alessio, ritenendo che sia il concorrente che in queste settimane ha dimostrato di avere maggiori limiti all'interno della scuola.

"Sempre impreciso, neomelodico con spruzzatine di moderno, banalotto nei testi e con scarsa personalità nel comporre e cantare": sono queste le dure parole che la prof Pettinelli ha usato contro Luca.

E così, le anticipazioni della puntata di domenica 8 novembre, rivelano che Luca dovrà affrontare questa sfida e si ritroverà così a rischio eliminazione dalla scuola.