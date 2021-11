Prosegue il percorso di Gemma Galgani a Uomini e donne e le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda nel corso di questo 2021 su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena per la dama torinese, la quale si ritroverà costretta a fare i conti con i dubbi del suo cavaliere Costabile. Gemma, infatti, verrà smascherata nel momento in cui il cavaliere porterà alla luce tutte le proposte che le ha fatto in queste settimane, le quali però sarebbero state rifiutate categoricamente dalla dama per non perdere la sua visibilità in trasmissione.

Nervi tesi tra Gemma e Costabile: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che per Gemma ci sarà la resa dei conti finale con Costabile.

I due, in questo periodo, hanno scelto di conoscersi meglio fuori dallo studio e di provare così a capire se tra di loro c'è davvero questa sintonia tale da spingerli a costruire qualcosa di serio e duraturo insieme fuori dallo studio della trasmissione Mediaset.

Tuttavia, la dama ha ammesso di non essere soddisfatta al 100% perché non sente Costabile partecipe del suo quotidiano: parole che hanno fatto sbottare il cavaliere il quale ha scelto di vuotare il sacco.

Gemma viene smascherata in studio da Costabile

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del 2021, rivelano che Costabile metterà alla berlina la dama torinese, svelando pubblicamente che in queste settimane in cui si sono conosciuti, ha avuto modo di farle diverse proposte, tra cui quella di fare dei viaggi insieme.

Costabile quindi ha proposto alla dama torinese di andare via dalla trasmissione per vivere la loro relazione, lontani dalle telecamere del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Addirittura il cavaliere ammetterà di averle proposto di andare insieme a Sharm per qualche tempo, così da staccare la spina da tutto e tutti, ma lei ha detto no.

Il rifiuto di Gemma porterà Costabile a smascherare la dama e a schierarsi dalla parte di Tina Cipollari.

Costabile sbotta contro la dama torinese: anticipazioni Uomini e donne 2021

A questo punto della situazione, infatti, Costabile ammetterà di essere d'accordo con l'opinionista della trasmissione Mediaset, convinto del fatto che Gemma non voglia costruire qualcosa di serio con un cavaliere, perché interessata in primis alla visibilità.

Insomma dopo aver provato a conoscere meglio la dama torinese, Costabile si dirà convinto del fatto che Gemma voglia mantenere il suo posto a Uomini e donne e di conseguenza la sua visibilità.

L'ennesimo duro colpo per Gemma, dato che Costabile dopo aver fatto questa precisazione, deciderà di mettere la parola fine al loro rapporto e di voltare pagina definitivamente, lasciando intendere che non vuole perdere altro tempo con la dama torinese.