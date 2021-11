Oggi, mercoledì 10 novembre, è stata registrata la nona puntata di Amici 21, quella che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 14. Le anticipazioni che stanno circolando sul web, informano i curiosi del fatto che alcuni allievi della scuola hanno sostenuto delle sfide per cercare di mantenere il loro banco: LDA è stato messo in discussione da Anna Pettinelli, Guido da Veronica Peparini e Nicol dall'ultimo posto nella classifica stilata da Loredana Bertè una settimana fa.

Primi spoiler sulle riprese di Amici del 10 novembre

La ventunesima edizione di Amici è già arrivata al suo nono appuntamento settimanale.

Mercoledì 10 novembre, infatti, Maria De Filippi ha condotto lo speciale che andrà in onda in televisione tra pochi giorni, per la precisione domenica 14. Chi ha assistito alla registrazione odierna del talent-show, racconta che sono un bel po' le sfide che i ragazzi hanno affrontato: Luca D'Alessio, in arte LDA, si è confrontato con Niccolò, un aspirante allievo che è stato selezionato da Anna Pettinelli durante i casting. È la seconda settimana consecutiva che la prof di canto mette a rischio il napoletano perché lo considera poco originale soprattutto nella scrittura, definita banale e ripetitiva in più occasioni. Il figlio di Gigi, però, anche oggi è riuscito a convincere un giudice esterno ed ha ripreso possesso della sua maglia da titolare, con buona pace della docente che non lo ritiene all'altezza della scuola.

I dubbi di Guido sul futuro ad Amici

La settimana che ha preceduto la nona registrazione stagionale di Amici, ha avuto tra i suoi protagonisti Guido. Il ballerino ha chiesto e ottenuto un confronto con la maestra Celentano, colei che l'ha voluto nella scuola e che lo segue sin dall'inizio. Il ragazzo sente di non essere migliorato da quando fa parte della classe, e questa cosa l'ha confermata anche Alessandra.

Tra i tanti dubbi che hanno assalito il danzatore, c'è anche quello di non essere nel posto giusto per la sua carriera: l'allievo non ha escluso l'eventualità di abbandonare il talent-show nel prossimo futuro. Visto che la sfida che ha voluto Raimondo Todaro è stata "congelata" (in quanto il suo rivale si è infortunato), Guido si è preparato per affrontare quella contro Fabrizio, un ballerino di hip hop che Veronica Peparini vorrebbe nel cast.

Aggiornamenti dagli studi di Amici 21

Come accade ormai da settimane, anche nel corso della puntata di Amici che è stata registrata il 10 novembre, c'è stata una gara interna tra i cantanti. I ragazzi si sono esibiti davanti al giurato esterno J-Ax (già coach di un serale di qualche anno fa) che, al termine di tutte le performance, ha stilato una classifica di gradimento. Chi si è piazzato all'ultimo posto, la prossima volta dovrà affrontare una sfida, esattamente come è successo con Nicol, l'artista meno apprezzata da Loredana Bertè sette giorni fa. I talenti della classe 2021/2022, poi, si sono cimentati con canzoni e coreografie assegnate loro dai professori, gli stessi che possono decidere se confermare le maglie da titolari oppure no (tra le possibili strade, ci sono la sospensione, la sostituzione con un aspirante alunno e l'eliminazione diretta).

Non sono mancati neppure oggi pomeriggio i battibecchi tra docenti: Rudy Zerbi e Anna Pettinelli continuano a non essere d'accordo su allievi come LDA, mentre Alessandra Celentano e Raimondo Todaro litigano senza sosta su Serena e sul suo essere fisicamente adatta o meno a determinati stili di danza. Un ospite del giorno è stato Aka7even, finalista della scorsa edizione, che ha intonato il suo nuovo singolo "6 p.m".