Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 15 al 19 novembre, Niko Poggi dovrà affrontare una situazione sempre più stressante, mentre Alberto sarà in cerca di lavoro.

Ferri e Lara continueranno il loro piano con l'intento di manipolare Marina, tuttavia si renderanno, presto, conto che raggiungere il loro obiettivo sarà tutt'altro che semplice. Intanto, nonostante qualche dubbio, Michele si sentirà pronto a tornare in radio, ma un evento drammatico cambierà la situazione. Nunzio correrà a Napoli per stare vicino a Chiara, ricoverata in ospedale in seguito al terribile incidente d'auto che ha coinvolto lei e suo padre.

Rossella proverà a Fermare Mattia prima che possa compiere un insano gesto. In virtù dei nuovi ammonimenti di suo padre, Vittorio si troverà a doversi rapportare con Speranza, in modo diverso da come aveva pensato. Nel frattempo Irene, gelosa per la sua sorellina appena nata, deciderà di scappare di casa, mettendo in ansia i suoi cari.

Lunedì 15 novembre: Mattia vuole uccidersi

Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racabati) cercheranno di fermare Mattia (Andrea Pacelli), prima che il ragazzo possa suicidarsi.

Marina, resasi conto del ritorno a Napoli di Lara (Chiara Conti), si chiederà se questo basti a fermare Roberto, dai suoi propositi di farle delle avances.

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria), in virtù delle raccomandazioni di Guido, cambierà totalmente atteggiamento nei confronti di Speranza (Mariasole Di Maio).

Martedì 16 novembre: Niko e Susanna di nuovo uniti

Dopo tante tribolazioni, Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) potranno godersi, in piena serenità, il loro amore.

Nonostante sia ben decisa ad occuparsi solo di suo marito, Marina (Nina Soldano) dovrà, suo malgrado, fare i conti con l'ennesima provocazione da parte di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Mercoledì 17 novembre: Susanna torna a casa

Nonostante nutra ancora qualche dubbio nei confronti di Chiara Petrone (Alessandra Masi), Michele (Alberto Rossi) si appresterà a fare ritorno a Radio Golfo 99, tuttavia un evento drammatico stravolgerà tutti i piani.

Roberto, grazie all'aiuto di Lara, cercherà di plagiare Marina. Il piano dei due però non andrà come previsto.

Per Susanna giungerà l'agognato momento del ritorno a casa, che segnerà la fine di un incubo e l'inizio di una nuova vita.

Giovedì 18 novembre: Petrone in condizioni disperate

Irene (Greta Putaturo), sentendosi trascurata a causa dell'arrivo della sorellina, deciderà di scappare di casa.

In seguito al terribile incidente automobilistico, Chiara dovrà sottoporsi ad un delicatissimo intervento chirurgico. Nel frattempo le condizioni di suo padre sembreranno disperate.

Rossella si troverà divisa tra la stima e l'affetto che prova per la sua mentore Ornella (Marina Giulia Cavalli) e il sentimento crescente verso Riccardo. La ragazza, in particolare, farà fatica a gestire il carattere spigoloso del dottor Crovi (Mauro Racanati).

Silvia (Luisa Amatucci) sarà protagonista di un amaro sfogo con Guido (Germano Bellavia) a cui confiderà di temere che sua figlia non l'abbia perdonata per la sua relazione con Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi).

Venerdì 19 novembre: Alberto cerca lavoro

Dopo la grande paura causata dalla fuga di Irene, Filippo (Michelangelo Tommaso) verrà travolto da una miriade di emozioni che avranno un forte impatto su di lui.

Nunzio (Vladimir Randazzo) correrà a Napoli per stare accanto a Chiara, sconvolta dagli ultimi eventi.

Niko si troverà oberato di lavoro, allo studio, mentre l'avvocato Alberto Palladini (Maurizio Aiello) sarà alla ricerca di un nuovo impiego.