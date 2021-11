Alessandra Celentano è ormai un punto fermo di Amici: anche durante la 21^ edizione, il pensiero della maestra sulla danza arriva forte e chiaro al pubblico a casa. E anche con i colleghi, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, Celentano non si tira mai indietro quando c'è da difendere il mondo della danza. Proprio con l'ex protagonista di Ballando con le stelle, durante la scorsa puntata, Alessandra ha ingaggiato una dura battaglia verbale, ma nell'ultima registrazione del talent che ha avuto luogo ieri, mercoledì 17 novembre, la maestra è stata protagonista di un siparietto più 'leggero': Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso in studio con una torta per festeggiare il compleanno della severa professoressa.

La sorpresa di Maria ad Alessandra

Amici 21 è ormai entrato nel vivo: sui social, gli utenti seguono con affetto i nuovi talenti, ma anche i professori sono molto amati. I coach di canto e ballo sembrano più agguerriti che mai per difendere non solo i rispettivi alunni ma anche la loro idea di arte. In prima fila, sempre pronta a far valere le sue idee, rigorose ma allo stesso tempo molto attente al mondo della danza, c'è senza dubbio Alessandra Celentano, che da anni mette a disposizione le sue conoscenze ai nuovi alunni. Negli anni, gli scontri della maestra con gli alunni e con i colleghi sono diventati iconici: Alessandra non le manda di certo a dire.

Sempre molto diretta, la maestra è molto amata sui social proprio per il suo modo di difendere le idee in cui crede.

Per tale ragione, il giorno del suo compleanno non poteva passare inosservato, tanto più se la data coincide con quella della registrazione della puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica 21 novembre. Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, Maria De Filippi è entrata in studio con una torta per festeggiare la Celentano, organizzando una sorpresa così come avvenuto qualche giorno fa per Garrison.

Gli auguri social per la maestra

Per vedere la reazione di Alessandra si dovrà attendere la puntata, ma nel frattempo sui social sono stati numerosi gli auguri ricevuti dalla maestra. Tra questi spiccano quelli di Rudy Zerbi, il quale gli ha dedicato un post su Instagram. I due si conoscono da molto tempo e in più, lo scorso anno, sono stati uniti nella gestione di una delle tre squadre dl serale.

'Buon compleanno Maestra', ha scritto il post di canto come messaggio di supporto ad uno scatto che lo vede proprio vicino ad Alessandra.

Non è tutto: anche Giulia Pauselli, adesso danzatrice professionista del talent, ha voluto fare i suoi auguri alla Celentano, con la quele, mentre era allieva del talent, aveva avuto qualche scontro verbale. 'Le tue parole non sono mai cambiate e neanche tu, ma il mio approccio ai tuoi consigli si. Ti voglio bene', ha scritto la bellissima ballerina. Insomma, pare proprio che le parole della maestra, anche se dure, facciano crescere molto gli alunni della scuola più famosa d'Italia.