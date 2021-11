I colpi di scena nella Scuola di Amici 21 non mancano mai e questo pomeriggio, nel corso dell'ottava puntata in onda su Canale 5, Luca D'Alessio è stato vittima di una messa in scena architettata dalla conduttrice Maria De Filippi. Al termine della puntata trasmessa questo pomeriggio, la padrona di casa del talent show ha fatto convocare Luca in sala relax per dargli una convocazione urgente riguardante il suo comportamento nella scuola e il cantante ha avuto seriamente paura di essere eliminato dal programma.

Luca D'Alessio eliminato da Amici 21: lo scherzo crudele di Maria

Nel dettaglio, Maria De Filippi dopo aver fatto convocare Luca in saletta gli ha fatto presente che il disordine all'interno della scuola di Amici 21 non è ammesso, motivo per il quale il cantante sarebbe stato eliminato dalla trasmissione.

Uno scherzo a dir poco crudele quello messo in atto dalla padrona di casa del programma di Canale 5, che questo pomeriggio si è presa gioco del giovane figlio di Gigi D'Alessio.

A tal proposito, per avvalorare la sua tesi, De Filippi ha fatto preparare nella sala anche la valigia di Luca D'Alessio, sinonimo del fatto che avrebbe dovuto abbandonare la scuola al più presto.

Lo scherzo di Maria fa tremare Luca D'Alessio

Il ragazzo ci è rimasto malissimo ed è cascato pienamente nello scherzo e del tranello costruito ad arte dalla conduttrice del talent show in onda tutte le domeniche su Canale 5.

Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi ha chiesto a Luca D'Alessio di aprire la valigia dove tutte le sue cose erano messe in modo disordinato.

Ed ecco che, a quel punto, è arrivata la sorpresa: nella valigia, infatti, c'era l'album degli allievi di questa ventunesima edizione del talent show.

Insomma uno scherzo-sorpresa quello architettato dalla De Filippi ai danni del giovane Luca D'Alessio che, nel momento in cui ha scoperto tutta la verità, ha ammesso di essersela "fatta sotto" dalla paura, in quanto aveva creduto seriamente di dover abbandonare la scuola di Amici, dopo aver superato la sfida di questo pomeriggio.

Il giovane Luca vince la sfida proposta dalla prof Anna ad Amici 21

Nel corso dell'ottava puntata di Amici 21 di questa domenica, infatti, Luca è stato messo alla prova dalla prof Anna Pettinelli, che ha deciso di mandarlo in sfida diretta contro una new entry.

Il motivo? La prof Pettinelli ritiene che Luca sia fin troppo banale nei testi che compone e che non meriti di stare all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Per questo motivo lo ha messo alla prova ma, l'esito finale è stato positivo per il cantante. Il giovane LDA (questo il suo nome d'arte) si è imposto sull'avversario ed ha mantenuto il suo posto nella scuola di Amici.