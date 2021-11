Nuove tensioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip, dove Soleil Sorge e Manila Nazzaro si sono ritrovate ai ferri corti. Le due donne protagoniste di questa nuova edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini si sono ritrovate a discutere in cucina di alcune questione che avevano "lasciato in sospeso". Nel momento in cui Miriana Trevisan ha provato a placare gli animi, è stata zittita prontamente da Soleil, che le ha chiesto di non intromettersi e di non impicciarsi nella loro discussione.

Scoppia la lite tra Soleil e Manila nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, nella serata dell'8 novembre tra Soleil e Manila il clima è apparso piuttosto teso.

Le due gieffine si sono ritrovate a discutere in casa per delle questioni legate alla pulizia della casa lasciate in sospeso la sera precedente, dopo che era caduto del vino sul pavimento.

Insomma una lite dettata da futili motivi che, tuttavia, ha portato alla luce quelle sono delle tensioni accumulate nel corso di questi giorni, sfociate poi nel corso della serata.

E così, nel momento del confronto, Soleil Sorge non ha gradito il modo "alterato" con cui Manila Nazzaro si stava approcciando al discorso e le ha chiesto di abbassare i toni.

Soleil Sorge bacchetta Manila

"Se riesci a parlare normalmente parliamo. Io non voglio cadere nell'alzare i toni, altrimenti mi vieni a dire che alzo i toni.

Se parli con un tono tranquillo, lo puoi fare", ha sentenziato Soleil Sorge mentre Manila ancora più stizzita dalla situazione continuava a dire che quello era il suo tono di voce e non poteva farci nulla.

Insomma la discussione tra i due sembrava destinata a non placarsi, al punto che Miriana Trevisan ha scelto di prendere la parola rimproverando Soleil Sorge e facendole presente che anche lei non ha sempre dei bei modi di affrontare le discussioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Miriana Trevisan viene zittita da Soleil al GF Vip

Immediata la reazione dell'ex protagonista di Uomini e donne che ha prontamente risposto per le rime a Miriana, zittendola e chiedendole di non intromettersi in questa lite che stava nascendo in casa con Manila.

"Posso chiederti di parlare con Manila senza l'avvocato?", ha sbottato Soleil che ha chiesto poi alla Trevisan di lasciarle parlare da sole.

"Ti chiedo di non intrometterti. Ti chiedo di lasciarci parlare in pace. Grazie", ha sentenziato ancora Soleil Sorge che ha così messo a tacere la showgirl che aveva cercato di placare gli animi e di far sì che le due gieffine avessero una discussione "pacata" all'interno della casa più spiata d'Italia, dove a distanza di due mesi, la convivenza comincia a farsi pesare.